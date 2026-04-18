Nuovi accordi di pace in Medio Oriente: cessate il fuoco in Libano e trattative USA-Iran

Un'analisi approfondita dei recenti accordi di cessate il fuoco in Libano e delle trattative tra Stati Uniti e Iran, con particolare attenzione alle implicazioni per la stabilità regionale e al ruolo di attori come Hezbollah e Israele. Il testo esplora le condizioni che hanno portato a questi accordi, le divergenze ancora esistenti e le possibili evoluzioni del conflitto.

Il furgoncino di una famiglia sfollata, che torna verso casa dopo l'annuncio del cessate il fuoco, passa davanti alle macerie di un edificio distrutto dai bombardamenti, nel 17 aprile a Beirut. Questi accordi sono collegati: il più recente, in Libano , è una conseguenza del precedente e ha implicazioni significative per la guerra in Medio Oriente , iniziata il 28 febbraio. Facciamo ordine.

Il cessate il fuoco in Libano era una delle condizioni poste dal regime iraniano nelle trattative per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti ed era stato motivo di scontro: Stati Uniti e Israele volevano che il Libano rimanesse fuori dall’accordo, l’Iran il contrario. Alla fine il Libano era rimasto fuori dal primo cessate il fuoco, ma poi sono iniziati i negoziati per il secondo, appunto tra governo libanese e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. La notte tra il 7 e l’8 aprile, alla scadenza dell’ultimatum del presidente statunitense Donald Trump, che aveva minacciato di annientare l’Iran, l’area dello stretto di Hormuz è stata riaperta. Lo stretto è vitale perché ci passava un quinto del petrolio e del gas naturale venduti al mondo, e tenerlo bloccato è la principale ritorsione, o strumento di deterrenza, del regime iraniano. Gli Stati Uniti avevano imposto un loro blocco navale per mettere pressione sull’Iran, che giovedì pomeriggio ha annunciato che la riapertura dello stretto, non si sa a quali condizioni, come concessione per il cessate il fuoco in Libano. Il cessate il fuoco doveva essere un primo passo per negoziare la fine della guerra: finora sta reggendo, nel senso che le parti hanno smesso di bombardarsi, ma non ci sono stati sviluppi significativi nei colloqui di pace. Attorno alle proposte su cui iniziare a negoziare la pace, Stati Uniti e Iran hanno parlato di testi che erano già stati ampiamente bocciati dalla controparte, per esempio su una immediata riapertura di Hormuz (lato Stati Uniti), che è avvenuta solo in seguito, o su un ipotetico e irrealistico ritiro delle forze statunitensi dalle basi in Medio Oriente (lato Iran). Le divergenze permangono sul futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Iran: gli Stati Uniti vorrebbero venisse interrotto per almeno 20 anni, l’Iran ne ha proposti 5. Stati Uniti e Iran hanno parlato di tutte queste cose durante un incontro durato 20 ore tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Islamabad, in Pakistan, senza però trovare un accordo. È possibile che le parti ci riprovino prima della fine del cessate il fuoco, o che lo estendano per altre due settimane. Il cessate il fuoco in Libano è stato in pratica forzato da Trump, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, suo alleato, avrebbe voluto continuare la guerra (anche quella con l’Iran). E proprio Netanyahu stesso, mentre in Israele era in corso una riunione del governo proprio per valutare la possibilità di un cessate il fuoco. Sempre giovedì Trump aveva prospettato un incontro tra Netanyahu e Aoun, che nei negoziati, che anzi aveva sconfessato. Soprattutto, Hezbollah è un alleato dell’Iran, che lo arma e dunque ha grande influenza su di lui. Se il gruppo continuerà a rispettare il cessate il fuoco, sarebbe probabilmente un segnale della volontà dell’Iran di fare davvero un accordo di pace con gli Stati Uniti. Se invece il gruppo dovesse riprendere i lanci di razzi, Israele sicuramente risponderebbe, vanificando il cessate il fuoco e mettendo a repentaglio i negoziati statunitensi con l’Iran. I comunicati congiunti non chiariscono peraltro il futuro di Hezbollah, ma fanno capire che si chiede al governo libanese di renderlo inoffensivo. Il governo si era già impegnato a disarmare il gruppo, di cui durante la guerra aveva vietato le attività militari, ma finora era stato difficile anche solo mantenere una tregua. Il cessate il fuoco in Libano è una sconfitta per Netanyahu. Il primo ministro israeliano voleva continuare la guerra, ma nemmeno stavolta è riuscito a opporsi a Trump. E non perché i partiti non fossero d'accordo: è che secondo le opposizioni il vero obiettivo del governo era tutt'altro. La sconfitta di Fidesz in Ungheria sta mettendo in discussione un'amicizia che durava da anni e modellata su sistemi politici illiberali. Una sospensione degli attacchi per dieci giorni, che potrà essere rinnovata, e l'impegno del governo libanese a rendere inoffensivo Hezbollah. A El Salvador potranno essere puniti con l’ergastolo anche i dodicenni





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