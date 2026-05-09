Nuovi Avvicendamenti, Lettura dei Nuovi Testimoni e Genere di Litigi nelle Condanne

Le ultime notizie riguardo l'indagine del giallo Pietracatella, con un focus sulle ultime költségole: l'addossamento del fatto, la posizione attuale dei testimoni e le segnalazioni sulla possibile presenza di litigi tra parenti.

Nuovi testimoni verranno ascoltati dalla Squadra Mobile di Campobasso, mentre la cugina di Gianni Di Vita, Laura Di Vita, dovrebbe essere convocata nella prossima settimana.

Ci vorrà ancora qualche giorno prima che sia programmato un nuovo sopralluogo nella casa. Le fonti investigative attendono risposte anche dal fronte dell'indagine che riguarda i dati contenuti nei telefoni che sono stati sequestrati. L'avvocato Vittorino Facciolla analizza le indiscrezioni su possibili litigi e tensioni tra parenti che sarebbero emersi dalle indagini sul giallo di Pietracatella.

La famiglia Di Vita, in particolare, ha lasciato il paese per trasferirsi a Campobasso, dettata da difficoltà a svolgere una vita serena in seguito all'intense attività mediatica in merito alle indagini. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi due ragazzi di 14 e 16 anni non hanno notizie dal 20 aprile





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