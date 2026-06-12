Nuovi film e serie tv per l'estate

Siamo ormai nel vivo di giugno e l'estate è sempre più vicina. C'è ancora tempo per recuperare qualche nuovo film o serie tv tra cinema e piattaforme streaming.

Cari spettatori, siamo ormai nel vivo di giugno e l'estate è sempre più vicina. Anche se la voglia di mare e sole si fa sentire, c'è ancora tempo per recuperare qualche nuovo film o serie tv tra cinema e piattaforme streaming.

Il nuovo film di Steven Spielberg che pone il pubblico davanti a un dilemma esistenziale: se scoprissimo che non siamo soli nell'universo, come reagiremmo? Al centro della storia c'è una meteorologa che durante una diretta tv perde improvvisamente la parola e cominciando a emettere strani suoni alieni. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. Un film di Alejandro Amenábar con Julio Peña e Alessandro Borghi.

Narra le vicende del giovane Miguel de Cervantes, interpretato da Julio Peña (La casa di carta: Berlino), imprigionato nella città di Algeri sotto il dominio del tiranno Hasán (Borghi). L'autore di Don Chisciotte, il capolavoro che ha segnato l'inizio della letteratura moderna, ha lasciato un'incredibile storia non raccontata. La sua. Con la regia di Kristen Stewart, questo film drammatico racconta la storia di Lidia, una ragazza che cresce in un ambiente di abusi e sofferenze.

Le uniche vie di fuga dal dolore sono per lei il nuoto e la scrittura ma il suo percorso interiore verso la salvezza sarà lungo e tortuoso. Michela Andreozzi torna alla regia di un film sequel che racconta le tragicomiche avventure sentimentali di Maddalena (Diana Del Bufalo). Questa volta, la vita di Maddalena sembra finalmente al suo posto: è una scrittrice affermata ed è felicemente fidanzata con Vanni.

Ma presto si troverà a mettere in discussione tutto, persino l'idea stessa di felicità. La serie tratta dal romanzo bestseller di Carley Fortune 'Un'estate dopo l'altra'. Ambientata nell'arco di sei anni e una settimana a Barry's Bay - perfetta' è una storia romantica e nostalgica sui primi amori e sulle persone e sulle scelte che ci segnano per sempre. La seconda stagione della serie drammatica con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e la new entry Sergio Castellitto.

Un anno dopo la morte di Fausto, la famiglia deve ritrovare l'unione e provare a superare il lutto. Farlo non sarà facile ancora di più dopo l'arrivo del papà di Fausto, suo clone. Alice rimane sconvolta quando il suo migliore amico Steve inizia a frequentare sua figlia Izzy, di 26 anni. Rischia di perdere in un colpo solo il suo migliore amico e sua figlia.

Così tenta in tutti i modi di mettere fine alla relazione, ma sfortunatamente per lei, Steve è più che pronto a reagire e quella che era un'amicizia si trasforma in una faida. Boston, anni '70. L'agente dell'FBI John Connolly convince il gangster irlandese James 'Whitey' Bulger (un irriconoscibile Johnny Depp) a collaborare per incastrare la mafia italiana. Un'alleanza ambigua che permetterà a Bulger di espandere il proprio impero criminale indisturbato, diventando uno dei latitanti più ricercati d'America.

Un contabile finisce nel mirino della più letale organizzazione di mercenari al mondo. La sua unica speranza è la 'Vanguard', un'agenzia di sicurezza d'élite guidata dall'intramontabile Jackie Chan. Un action-comedy spettacolare tra inseguimenti mozzafiato da Londra a Dubai e arti marziali. Gabriele (Fabio De Luigi) è un papà single devoto alla figlia Sofia.

Quando si innamora di Mara (Micaela Ramazzotti), una donna che dichiara apertamente di odiare i bambini, Gabriele decide di nascondere l'esistenza della figlia, scatenando una girandola di equivoci e bugie esilaranti





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