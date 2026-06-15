Nuovi film in streaming dal 15 al 21 giugno 2026: tutte le uscite su NOW, Netflix, Disney+ e altre piattaforme

Scopri le novità in streaming per la settimana dal 15 al 21 giugno 2026: da Kraven - Il Cacciatore a Un bel giorno di Fabio De Luigi, passando per il game show Fuori la Verità, Magic Mike e molto altro.

Questa settimana, dal 15 al 21 giugno 2026, le piattaforme di streaming si arricchiscono di nuovi titoli imperdibili. Tra le uscite più attese spicca Kraven - Il Cacciatore, il nuovo capitolo del franchise Sony dedicato al celebre cacciatore di supercriminali Marvel.

Il film promette azione e adrenalina, con una trama che esplora le origini del personaggio e il suo conflitto interiore tra istinto predatorio e senso di giustizia. Sempre su NOW dal 17 giugno arriva Un bel giorno, l'ultima commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi. La pellicola racconta la storia della famiglia Moretti, una famiglia all'apparenza normale ma che nasconde segreti e bugie.

I Moretti partecipano a Fuori la Verità, un game show televisivo che mette in palio un milione di euro a patto di rispondere sempre con sincerità. Ma la verità ha conseguenze imprevedibili, e i membri della famiglia dovranno fare i conti con le loro omissioni. Il film mescola comicità e dramma, in uno stile che ricorda le migliori commedie all'italiana.

Tra le altre novità, Magic Mike torna a far parlare di sé con un nuovo capitolo che vede il protagonista lasciare la sua vita da spogliarellista per dedicarsi ad altro, ma il richiamo del palco è troppo forte. Sul fronte delle serie, segnaliamo una produzione italiana che vede protagonista un figlio di 'ndranghetista, Zagari, che dopo l'arresto decide di collaborare con la giustizia, affrontando le dure conseguenze del tradimento.

Per gli amanti del genere demenziale, Jackass 4 raccoglie il gruppo originale con nuove acrobazie e scherzi al limite del possibile. Non mancano poi storie di formazione: un gruppo di ex liceali, il cui ultimo anno fu interrotto da un tornado, si ritrova anni dopo per terminare gli studi, affrontando le responsabilità dell'età adulta. Completano il panorama delle uscite altri titoli di genere e documentari.

Per chi ama le storie di animali, un docufilm racconta il rapporto tra uomo e natura attraverso gli occhi di un cane. Su Netflix arriva un thriller psicologico ambientato in una casa isolata, mentre su Prime Video debutta una serie fantasy tratta da una saga letteraria di successo. Le piattaforme come Disney+ e HBO Max offrono anche contenuti per bambini e famiglie, con nuovi episodi di serie animate.

In conclusione, la settimana dal 15 al 21 giugno è ricca di novità per tutti i gusti: dagli appassionati di supereroi a chi cerca commedie leggere, senza dimenticare i documentari e le serie tv. Non resta che scegliere il film giusto e prepararsi al binge-watching





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