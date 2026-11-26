Indagini sul duplice omicidio di Pietracatella. Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita, è stato ascoltato dalla procuratrice Elvira Antonelli. Dettagli sui risvolti legali e scientifici.

Le indagini sulla morte di Sara e Antonella, madre e figlia decedute nel mese di dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, hanno registrato un nuovo sviluppo significativo. Nel pomeriggio del 26 novembre Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita, è tornato a comparire davanti agli investigatori per essere ascoltato in qualità di testimone.

L'uomo, residente a Torino, ha raggiunto il palazzo di giustizia di Larino poco prima delle 15:00. Durante questa sessione, è stato interrogato dalla procuratrice Elvira Antonelli e dal capo della squadra mobile Marco Graziano, segnando un passo avanti nella ricostruzione dettagliata dei fatti tragici che hanno colpito la famiglia.

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Dettagli Procedurali e Cronologia Ascolti

Questa non è la prima volta che le forze dell'ordine interpellano Antonello Di Vita nell'ambito delle investigazioni. Già la settimana precedente, precisamente venerdì, era stato convocato in questura a Campobasso per una deposizione che si è protratta per oltre 13 ore, risultando la più lunga dall'inizio delle indagini sulla morte delle due donne.

Gli accertamenti investigativi non si limitano alla sola figura di Antonello, ma coinvolgono attivamente altri membri del nucleo familiare. Il giorno successivo al primo interrogatorio condotto a Torino, sono state ascoltate la moglie di Antonello Di Vita e la nipote Alice. Alice, che si è trasferita alcuni mesi fa da Pietracatella nel capoluogo piemontese per frequentare l'università, è la figlia delle due vittime decedute.

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Ricostruzione Scientifica e Nuove Prove

Il caso, inizialmente ipotizzato come una tragedia dovuta a un'intossicazione alimentare, ha mutato radicalmente natura a marzo quando gli accertamenti tossicologici hanno individuato la presenza di ricina. La conferma definitiva della causa dei decessi è arrivata a luglio con la relazione medico-legale, trasformando l'indagine in un'inchiesta per duplice omicidio premeditato, ancora a carico di ignoti.

Il lavoro degli investigatori si concentra ora sull'analisi scientifica delle prove fisiche. Sono state rintracciate tracce biologiche su cinque oggetti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita. Tali reperti sono stati sottoposti ad approfonditi accertamenti presso il Robert Koch Institut di Berlino, dove il team tecnico lavora per identificare i profili genetici al fine di stabilire a chi appartengano.

Impatto sulle Famiglie e Sviluppi Futuri

Il percorso processuale ha avuto anche ripercussioni sulla vita quotidiana delle parti coinvolte. Il 6 novembre, dopo oltre dieci mesi di sequestro, l'abitazione dei Di Vita a Pietracatella è stata finalmente restituita alla famiglia. Questo evento segnerebbe una nuova fase di vita per i sopravvissuti, seppur immersa nel contesto traumatico.

Attualmente, le autorità procedono su due filoni distinti. Il primo riguarda la duplice omicidio premeditato, dove l'obiettivo è identificare gli autori del delitto attraverso l'incrocio delle testimonianze familiari e delle analisi genetiche. Il secondo filone esplora eventuali responsabilità sanitarie, vedendo cinque medici indagati per omicidio colposo.

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In questo secondo ambito, Gianni Di Vita e la figlia Alice sono formalmente costituite come persone offese nel procedimento. L'attenzione degli inquirenti, guidati dalla procura e dalla squadra mobile, rimane alta mentre si cerca di chiarire definitivamente le dinamiche che hanno portato al fatale avvelenamento, unendo i puntini tra scienza forense e ricostruzioni verbali.