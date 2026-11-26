Le ultime indiscrezioni confermano Chanel Totti e DiMauro Paolantoni come nuovi inviati di Pechino Express. Totti, vincitrice della scorsa stagione, passa al ruolo di inviata mentre Paolantoni, dopo l'eliminazione anticipata, torna in TV. Guido Meda riprende il suo ruolo di voce narrante.

Le recenti indiscrezioni riguardo al futuro dello storico programma televisivo Pechino Express stanno facendo discutere l'opinione pubblica e gli appassionati dello show. Al centro del dibattito figurano i nomi di Chanel Totti e DiMauro Paolantoni, candidati a ricoprire il ruolo di inviati ufficiali accanto al conduttore Guido Meda.

Questa notizia rappresenta un cambiamento significativo nella struttura della trasmissione, dato che il ruolo di controllori è tradizionalmente appannaggio di personaggi che hanno già dimostrato la loro capacità di gestire le dinamiche di gara. Chanel Totti, vincitrice della passata stagione insieme all'amico Andrea Delogu, ha conquistato il pubblico fin dal suo debutto televisivo.

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Chanel Totti nuova inviata di Pechino Express

La sua vittoria, ottenuta senza grande fatica ma con grande simpatia, ha convinto la produzione a richiamarla non per farla sudare sotto il sole delle tappe, ma per gestire le operazioni dalla parte più comoda della barricata, ovvero come inviata. La sua esperienza diretta del percorso le conferisce una prospettiva unica che la produzione ritiene preziosa per il buon andamento del programma. Guido Meda, invece, riprende esattamente da dove aveva lasciato nella precedente annata.

La sua voce è diventata un punto di riferimento per gli appassionati, intervenendo nella volata giapponese dalla semifinale del 7 maggio fino alla finalissima del 14 maggio. Meda è noto per la sua temuta "Quel drappo", un aneddoto punitivo imposto come penalità all'ultima coppia al traguardo, che aveva fatto digerire a fatica la tappa agli ex concorrenti.

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Resta da vedere quale nuova trovata il giornalista abbia infilato nel suo bagaglio di conoscenze e tecniche di narrativo per complicare i piani dei viaggiatori in questa nuova stagione. La sua presenza è essenziale per mantenere alta l'attenzione del pubblico e per garantire che le regole del gioco vengano rispettate con la giusta dose di severità e intrattenimento.

DiMauro Paolantoni nel cast del reality

Ben più accidentato è stato il cammino dell'attore partenopeo, DiMauro Paolantoni, che si era fermato alla sesta puntata della scorsa edizione insieme al suo collega sotto l'insegna de "Gli Spassusi". Il suo stile, basato sull'autoironia e l'arte d'arrangiarsi, lo aveva reso un personaggio gradito nonostante l'eliminazione anticipata.

A tradire in anticipo il suo nuovo incarico di inviata è stato un collegamento televisivo durante il quale una finestra alle sue spalle inquadrava un paesaggio verde ancora illuminato dal sole, del tutto incompatibile con il fuso orario italiano. Questo dettaglio visivo ha fornito la prova indiretta della sua nuova attività. Mentre i dieci nuovi coppie macinano chilometri dal Pacifico all'Atlantico, tra Cile, Argentina e Brasile, il trio di controllori è già sul percorso a dettare i tempi della gara.

La produzione sembra aver scelto di puntare su figure già note al grande pubblico per garantire un mix di esperienza televisiva e conoscenza pratica del reality, sperando di replicare il successo delle passate edizioni con un approccio più professionale e narrativamente coinvolgente.