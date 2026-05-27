Nuovi limiti di reddito per l'assegno per il nucleo familiare: come cambierà la situazione a partire dal 1 luglio

L'Inps ha pubblicato le nuove tabelle che stabiliscono i nuovi limiti di reddito per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare. A partire dal 1 luglio, i livelli di reddito familiare saranno rivalutati dell'1,4%. Ciò significa che alcune famiglie che oggi rientrano in uno scaglione più basso, con le nuove soglie potranno accedere a una fascia più favorevole.

Dalle nuove tabelle dell' Inps emerge che i livelli di reddito familiare per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare saranno rivalutati dell'1,4% a partire dal 1 luglio.

Gli importi dell'assegno in sé non cambiano, ma vengono aggiornati i limiti di reddito che determinano la fascia in cui rientra il nucleo familiare e quindi la somma spettante. Ciò significa che alcune famiglie che oggi rientrano in uno scaglione più basso, con le nuove soglie potranno accedere a una fascia più favorevole. Un esempio riguarda i nuclei composti solo da maggiorenni inabili, diversi dai figli.

Fino a luglio di quest'anno, una famiglia con un reddito fino a 33.540,41 euro rientra nella soglia che dà diritto a 52,91 euro per componente. Chi ha un reddito più alto, ad esempio 34.009,98 euro, riceve invece 19,59 euro perché appartiene al secondo scaglione. Dal primo luglio, 34.009,98 euro diventa il limite massimo della prima soglia: in questo caso l'assegno passa quindi a 52,91 euro.

I nuovi limiti saranno validi fino al 30 giugno 2027 e saranno utilizzati anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. L'Anf continua a essere destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato e agricolo, ai dipendenti di aziende cessate o fallite e ai titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro subordinato. Restano esclusi, tra gli altri, i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e coltivatori diretti





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