Nuovi motori Audi A6 e A6 Avant Tdi quattro

Audi presenta due nuovi motori, la tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt abbinata a una sovralimentazione a due stadi, con turbocompressore tradizionale e compressore elettrico che lavorano in sequenza per la berlina, e la A6 V6 3.0 Tdi con motore diesel. La vettura è già disponibile in Italia e presenta tre allestimenti: Business, Business Advanced e S Line Edition.

La casa dei quattro anelli presenta il nuovo motore: per la prima volta la tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt viene abbinata a una sovralimentazione a due stadi, con turbocompressore tradizionale e compressore elettrico che lavorano in sequenza.

Prezzi da 73.200 euro per la berlina e da 76.100 euro per la versione Avant C'è ancora molto da dire sul motore diesel, e Audi lo dimostra con la nuova A6 V6 3.0 Tdi. La casa dei quattro anelli ha scelto la cornice di FuoriConcorso, manifestazione dedicata alla cultura automobilistica e all'eccellenza nel design, per presentare in forma dinamica quella che definisce lo stato dell'arte della propulsione a gasolio.

Un contesto non casuale: attraverso le pietre miliari del motorsport Audi, dal rally all'endurance, fino alla Formula 1, la casa di Ingolstadt ha voluto ricordare che la passione per la tecnica è da sempre nel suo Dna, e che questa A6 ne è l'espressione più recente. La nuova Audi A6 V6 3.0 Tdi è già disponibile nelle concessionarie italiane, prodotta nello stabilimento di Neckarsulm in Germania. Tre gli allestimenti disponibili: Business, Business Advanced e S line edition.

I prezzi partono da 73.200 euro per la berlina e da 76.100 euro per la versione Avant. Il cuore della nuova A6 è un V6 da 3,0 litri capace di erogare 299 Cv, 13 in più rispetto al precedente, e 580 Nm di coppia, mantenuti costanti in un range che va da 1.500 a 3.620 giri/min...





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