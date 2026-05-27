Nuovi negoziati tra gli Stati Uniti e il Messico per rinnovare l'accordo commerciale nordamericano

L'agenzia per il commercio dell'amministrazione Trump ha annunciato che il primo ciclo di negoziati tra gli Stati Uniti e il Messico per rinnovare l'accordo commerciale nordamericano si terrà questa settimana, con il Vice Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jeffrey Goettman che guiderà i colloqui bilaterali a Città del Messico. Gli Stati Uniti e il Messico terranno un secondo ciclo di negoziati a Washington il 16-17 giugno, incentrato sull'agricoltura e su 'condizioni di parità', mentre una terza serie di colloqui a Città del Messico è prevista per la settimana del 20 luglio. I negoziati si concentreranno sull'assicurare che l'USMCA avvantaggi i produttori, gli agricoltori, gli allevatori, i lavoratori e i fornitori di servizi statunitensi, nonché le imprese di tutte le dimensioni, comprese le nostre piccole e medie imprese.

Il primo ciclo di negoziati tra gli Stati Uniti e il Messico per rinnovare l'accordo commerciale nordamericano si terrà questa settimana, con il Vice Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jeffrey Goettman che guiderà i colloqui bilaterali a Città del Messico giovedì e venerdì.

Gli Stati Uniti e il Messico terranno un secondo ciclo di negoziati a Washington il 16-17 giugno, incentrato sull'agricoltura e su 'condizioni di parità', mentre una terza serie di colloqui a Città del Messico è prevista per la settimana del 20 luglio. I negoziati si concentreranno sull'assicurare che l'USMCA avvantaggi i produttori, gli agricoltori, gli allevatori, i lavoratori e i fornitori di servizi statunitensi, nonché le imprese di tutte le dimensioni, comprese le nostre piccole e medie imprese





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