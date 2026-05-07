Nuovi Obblighi per Monopattini Elettrici: Targa e Assicurazione tra Scadenze e Burocrazia

Guida completa alle nuove normative per i monopattini elettrici, tra l'obbligo del contrassegno identificativo e la polizza assicurativa RC auto, con i dettagli sulle scadenze di maggio e luglio.

Il panorama della mobilità urbana in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa, con l'obiettivo di integrare in modo più sicuro e regolamentato i mezzi di micro-mobilità all'interno del tessuto stradale.

In questo contesto, stanno entrando a regime i nuovi obblighi per i possessori di monopattini elettrici, i quali devono ora fare i conti con due requisiti fondamentali: l'installazione di un contrassegno identificativo adesivo e la sottoscrizione di una copertura assicurativa adeguata. La normativa di riferimento, identificata dalla legge 177/2024 ed entrata in vigore lo scorso 14 dicembre, mira a risolvere le criticità legate all'anonimato di questi veicoli e alla mancanza di garanzie risarcitorie in caso di incidenti.

Sebbene molti utenti abbiano già anticipato i tempi per evitare sanzioni, il percorso amministrativo si è rivelato complesso a causa della necessità di implementare banche dati totalmente nuove, rendendo l'applicazione della legge un processo graduale e talvolta confuso. Per quanto riguarda l'identificazione del veicolo, il cosiddetto targhino, la procedura operativa richiede l'accesso al Portale dell'automobilista o il ricorso a un'agenzia di pratiche auto.

Il costo per chi decide di gestire la pratica in autonomia si aggira intorno ai 35 euro, cifra che comprende i diritti di Motorizzazione, il bollo e i costi di produzione del contrassegno. Tuttavia, l'iter non si conclude con la semplice richiesta online; è necessario fissare un appuntamento fisico presso gli uffici della Motorizzazione per il ritiro dell'adesivo.

Questo passaggio rappresenta attualmente il principale collo di bottiglia, poiché molti utenti segnalano l'assenza di slot disponibili nei calendari di prenotazione, nonostante le rassicurazioni del Ministero dei Trasporti circa la funzionalità del sistema. Una volta ottenuto l'adesivo, l'utente deve posizionarlo in modo visibile e stabile sul parafango posteriore o, qualora non fosse presente, sul piantone dello sterzo, assicurandosi che sia perfettamente leggibile per le autorità competenti. Sul fronte assicurativo, la situazione presenta ulteriori complessità e possibili zone d'ombra.

È fondamentale distinguere tra le polizze di responsabilità civile del capofamiglia, spesso reperibili online e includenti i monopattini, e la vera e propria polizza Rc auto, richiesta dalla legge. L'obbligo normativo si assolve esclusivamente tramite una polizza conforme all'articolo 2054 del Codice civile, dotata dei massimali previsti per legge, per garantire una copertura effettiva dei danni a terzi.

Per quanto riguarda le tempistiche, mentre la scadenza per l'affissione del contrassegno è rimasta fissata al 16 maggio, il termine per l'assicurazione è stato slittato al 16 luglio, a seguito di una circolare emanata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Resta tuttavia un dubbio interpretativo: il rinvio sembra riguardare principalmente l'obbligo delle compagnie assicurative di rendere disponibili tali prodotti, lasciando in sospeso la posizione degli utenti finali.

Si attende quindi un ulteriore chiarimento ufficiale per evitare che i cittadini incorrano in sanzioni per un inadempimento derivante dalla mancanza di offerte sul mercato. In conclusione, il passaggio a un sistema di mobilità tracciato e assicurato per i monopattini elettrici rappresenta un passo necessario verso una maggiore sicurezza stradale, ma evidenzia le difficoltà della pubblica amministrazione nel gestire l'innovazione tecnologica in tempi rapidi.

La coordinazione tra i diversi enti ministeriali e l'efficienza dei sistemi di prenotazione saranno determinanti per evitare che l'entusiasmo per la mobilità green venga frenato da anelli burocratici troppo stretti. Gli utenti sono invitati a monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali e a procedere con cautela nella scelta delle polizze, per assicurarsi che siano effettivamente conformi ai requisiti legali e non semplici estensioni di coperture generiche





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