Nuovi sviluppi nel caso Stasi: avvocati denunciano manipolazioni e chiedono trasparenza probatoria

Le recenti dichiarazioni degli avvocati De Rensis e Bocellari sul caso Alberto Stasi evidenziano tensioni tra difesa e magistratura, richiedendo un riesame delle intercettazioni e dei video privati legati alla morte di Chiara.

Il caso giudiziario che sta tenendo banco nei media nazionali è tornato sotto i riflettori dopo le recenti testimonianze fornite dall'avvocato De Rensis e dalla collega Bocellari, entrambe impegnate nella difesa di Alberto Stasi , imputato nell'inchiesta relativa alla misteriosa morte di Chiara.

Durante l'intervista rilasciata a Giuseppe Brindisi, De Rensis ha risposto in maniera dettagliata alle domande del giornalista, spiegando che il suo assistito ha sempre collaborato con le autorità, ottemperando alle richieste della magistratura senza tentare di ostacolare le indagini. Secondo il difensore, non vi sono elementi che possano far ricadere su Stasi la responsabilità delle telefonate ricevute da Chiara nei giorni precedenti il suo decesso, né tanto meno il presunto coinvolgimento di Andrea Sempio, il quale è attualmente sotto inchiesta per possibili illeciti connessi alle intercettazioni.

De Rensis ha specificato che la procura ha operato in maniera corretta, ma ha anche evidenziato un presunto vantaggio concesso a Sempio, in quanto gli è stato permesso di intervenire nel processo nonostante le indagini non fossero ancora concluse. L'avvocata Bocellari, in un intervento successivo, ha sottolineato la gravità della situazione, definendo illecito la diffusione di video privati senza il consenso dei soggetti coinvolti e denunciando la potenziale manipolazione dei contenuti da parte dei media.

Bocellari ha ribadito che il rispetto delle regole è fondamentale e ha denunciato la pratica di mostrare video sensibili in televisione, accennando al fatto che gli atti probatori, compresa l'impronta palmare 33, devono essere analizzati con rigore per evitare falsi processi





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