Nuovo Ambulatorio per la Terapia del Dolore all'Ospedale Grassi di Ostia e Introduzione della Scrambler Therapy

L'Ospedale Grassi di Ostia potenzia l'offerta assistenziale con un nuovo ambulatorio per la terapia del dolore, attivo dal lunedì al venerdì, e introduce la innovativa "Scrambler therapy" per il trattamento del dolore cronico, affiancando altre sedi territoriali della ASL Roma 3.

L'Ospedale Grassi di Ostia inaugura un nuovo ambulatorio dedicato alla terapia del dolore , un servizio che promette di migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti affetti da sofferenze croniche e acute. Questa nuova struttura, operativa dal lunedì al venerdì, con orario 13:00-18:00, rappresenta un ampliamento cruciale dell'offerta assistenziale della ASL Roma 2, come sottolineato dalla sua direttrice generale, Laura Figorilli.

La gestione del dolore, infatti, è un aspetto fondamentale che ha un impatto profondo sul benessere generale e richiede interventi tempestivi e mirati per garantire un recupero ottimale e una vita più serena. L'attenzione alla terapia del dolore non si limita ai pazienti ambulatoriali, ma si estende in modo particolare alla fase post-operatoria.

Questo ambito, considerato dalla ASL Roma 3 di primaria importanza, mira a mitigare la sofferenza che spesso accompagna i periodi di convalescenza, facilitando il recupero funzionale, diminuendo lo stress fisico e psicologico e prevenendo l'insorgenza di complicanze quali l'immobilità prolungata e la cronicizzazione del dolore stesso. L'obiettivo è quello di offrire un percorso di guarigione più completo e meno gravoso per il paziente.

Un'altra innovazione di rilievo introdotta presso l'ospedale è la 'Scrambler therapy', una tecnologia all'avanguardia destinata al trattamento del dolore cronico. Fabrizio Marra, direttore dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione, spiega che questa tecnica non invasiva utilizza specifici impulsi elettrici per modulare la percezione del dolore. Si tratta di una frontiera terapeutica che amplia considerevolmente le opzioni disponibili, in particolare per i pazienti affetti da dolore neuropatico cronico.

Questa iniziativa testimonia l'impegno dell'azienda sanitaria nell'investire in strumenti e percorsi di cura sempre più efficaci, con l'obiettivo di migliorare la vita dei pazienti e alleviare il peso emotivo che spesso grava anche sulle loro famiglie. La direttrice Figorilli ribadisce l'importanza di questi interventi: 'Intervenire sulla terapia del dolore significa dare un segnale di attenzione alle persone oltre che clinico con percorsi di cura capaci di rispondere alle singole esigenze del territorio'.

L'apertura del nuovo ambulatorio all'Ospedale Grassi si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento dei servizi dedicati alla gestione del dolore all'interno della ASL Roma 3. A questo si aggiungono l'ampliamento dell'offerta presso la Casa della Salute di lungomare Toscanelli a Ostia, attiva il lunedì e il giovedì dalle 8:00 alle 13:00, il centro di via Ramazzini a Roma, con orario il mercoledì dalle 8:00 alle 16:00, l'ambulatorio di via Coni Zugna a Fiumicino, disponibile il martedì dalle 8:00 alle 14:00 e il mercoledì dalle 8:00 alle 18:30, e infine il centro di Casal Bernocchi, operativo il lunedì e il giovedì dalle 8:00 alle 14:00.

Questa rete capillare di servizi mira a garantire un accesso facilitato alle terapie del dolore su tutto il territorio di competenza, rispondendo in modo sempre più efficace alle necessità dei cittadini.





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