Nuovo appuntamento a Roma per gli open day della nuova carta d'identità elettronica

Sabato 16 e domenica 17 maggio a Roma sono aperti gli sportelli dedicati alla nuova carta d'identità elettronica presso i siti ex Pit del Centro e i monterini V, X, XI e XII. Ospiti a sorpresa/ppPer ottenerla bisognerà prenotarsi prima della mattina presso il sito del Ministero dell'Interno. Una volta eseguita la prenotazione bisognerà recarsi all'ufficio che prevede un ordine al giorno all'interno della prenotazioneggiata. In questo modo sarà possibile ricevere una nuova carta d'identità elettronica prima del 6 agosto 2021.

Nuovo appuntamento sabato 16 e domenica 17 maggio a Roma per gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica . Ad aperti al pubblico le sedi anagrafiche dell'ex Pit del Centro, del punto di rilascio di via Petroselli e dei municipi V, X, XI e XII.

Per ottenere il nuovo documento bisognerà prenotarsi a partire da venerdì 15 maggio presso il sito Agenda CIE del ministero dell'Interno. Nella giornata di sabato aperte le sedi municipali. Quella di via Torre Annunziata (mun V) sarà aperto dalle 08:30 alle 15:00. Ad Acilia quella di largo Capelvenere aprirà dalle 08:30 alle 13:00.

Dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 08:30 alle 13:30 saranno gli orari rispettivamente delle sedi di Portuense (mun XI) e via Fabiola (mun XII). Sabato dalle 08:30 alle 16:30 e domenica dalle 08:30 alle 12:30 aperti gli sportelli degli ex Pit di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore e del punto di rilascio di via Petroselli.

Aperito sia sabato che domenica dalle 08:00 alle 15:00 anche l'Identity Point presso il mercato 'Campagna Amica' di Coldiretti Lazio, in via di San Teodoro





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