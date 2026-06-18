Nuovo attacco all'aeroporto di Niamey, ancora scontri con jihadisti e forze internazionali

L'aeroporto di Niamey, base italiana e russa, è stato assaltato da uomini armati. Dopo uno scontro a fuoco, le forze nigerine e alleate dell'AES hanno respinto gli aggressori. Obiettivo probabile: l'uranio custodito nello scalo e la destabilizzazione della regione.

L'aeroporto internazionale Diori Hamani di Niamey , capitale del Niger , è stato nuovamente attaccato all'alba di oggi, in un'azione che ricorda da vicino l'assalto di gennaio quando jihadisti ne presero il controllo per alcune ore.

La struttura ospita la base del contingente italiano, l'unico internazionale autorizzato a rimanere dopo il colpo di stato del 2023, impegnato in un progetto di addestramento di paracadutisti nigerini insieme al Mali. Ospita anche il quartier generale dei mercenari russi dell'Africa Corps, eredi del Wagner Group, che difendono gli interessi di Mosca. Secondo testimoni, un gruppo di uomini senza divisa ha aperto il fuoco e lanciato granate, scatenando uno scontro con le guardie.

Gli assalitori hanno avuto la meglio, ma sono intervenuti reparti speciali dell'esercito nigerino supportati da istruttori russi e da una compagnia dell'Alleanza del Sahel AES, composta da militari del Mali e del Burkina Faso. Dopo circa un'ora di combattimenti, gli aggressori si sono ritirati e le forze nigerine li hanno inseguiti, bloccando le vie nei dintorni dell'aeroporto.

Residenti hanno raccontato di aver visto le forze di sicurezza dare la caccia a uomini armati in vari quartieri, con molti civili armati di bastoni e machete che si univano alla ricerca. Le autorità hanno imposto il coprifuoco e istituito posti di blocco con veicoli corazzati verso il Palazzo presidenziale e l'ospedale. Intanto sono in corso decine di arresti per sospetti collaborazionisti.

Questa settimana le autorità di Niamey hanno demolito migliaia di case abusive vicino all'aeroporto, sostenendo che fossero infiltrate da islamisti. Le modalità dell'attacco ricalcano quelle di gennaio, quando fu la branca saheliana dello Stato Islamico a compiere l'assalto. Gli obiettivi appaiono duplici: colpire le forze congiunte dell'AES e i russi e impossessarsi delle circa mille tonnellate di uranio stoccate nello scalo.

Il materiale, estratto dalla minaccia di Arlit dal gruppo francese Orano, è al centro di una disputa legale tra la società e la giunta militare che lo ha sequestrato. Il Niger ha interrotto i rapporti commerciali con la Francia e pianificava di vendere l'uranio alla Russia, ma il trasferimento via terra verso il Togo era stato ritardato dalle incursioni jihadiste.

A gennaio l'esercito nigerino e i russi uccisero una ventina di miliziani dello Stato Islamico, con solo quattro feriti lievi tra le forze regolari. Il Niger rimane un crocevia cruciale per i migranti provenienti dal Golfo di Guinea, con Agadez come principale punto di transito nel Sahel.

Nel Paese sono attivi sia lo Stato Islamico, nella sua provincia saheliana, che al Qaeda, tramite Jnim (Gruppo di Sostegno all'Islam e ai musulmani), che controllano province applicando la sharia e minacciando la stabilità con l'obiettivo di creare un nuovo califfato nell'Africa occidentale





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