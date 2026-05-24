Nuovo caso per la Flotilla: perso i contatti con la delegazione della Land Convoy

La delegazione della Land Convoy, composta da dieci attivisti, tra cui due italiani, è scomparsa da circa sei-sette ore dopo aver superato il confine della Libia Orientale. La portavoce italiana della Global Sumud Italia denuncia che non riescono a mettersi in contatto con loro.

Nella delegazione di terra c'è anche una piemontese e un pugliese. In corso verifiche da parte della Farnesina. La portavoce italiana della Global Sumud Italia , Maria Elena Delia denuncia che sono diverse ore che hanno perso i contatti con una delegazione composta da dieci attivisti, tra cui due italiani, una piemontese e un pugliese della Land Convoy , la carovana internazionale di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza , che si trova al confine con la Libia Orientale .

Secondo alcune voci che ci arrivano da lì potrebbero essere stati fermati ma non c'è alcuna conferma ufficiale. Sappiamo che, dopo aver passato un primo check point, si sono chiuse le comunicazioni. Da circa sei-sette ore non hanno notizie.

A riferirne era stata oggi in un video Sara Suriano, una delle volontarie italiane della Land Convoy, spiegando che la missione - dopo uno stallo di otto giorni della trattativa con il governo del generale Haftar, ha deciso oggi di dirigersi verso il confine della zona est. Nel primo pomeriggio due o tre automezzi in avanscoperta si sono avvicinati al confine proprio per raggiungere la parte orientale.

Dopo aver superato senza difficoltà un primo check point, hanno proseguito valicando il confine. Una piccola delegazione si è spinta più avanti e ha superato il confine perché chiamata a trattare dal governo di Haftar per il passaggio del convoglio ma, a partire da un'ora dopo l'ingresso nella Libia orientale hanno perso le loro tracce e non riescono a mettersi in contatto con loro





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