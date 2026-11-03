Nuovo Centro Commerciale Roma: 90 Negozi e Brand Internazionali in Apertura

Si apre a Roma il nuovo polo commerciale da 21mila metri quadrati. Tra Nike, Starbucks e aree verdi, la struttura diventa la nuova destinazione shopping della Capitale fino al 2027.

La Capitale si prepara ad accogliere una nuova meta per lo shopping e il tempo libero con l'inaugurazione di un moderno centro commerciale aperto all'aria aperta. Questo nuovo polo commerciale, distribuito su una superficie di 21mila metri quadrati, si propone come una destinazione strategica per attirare appassionati di moda, famiglie e turisti in cerca di esperienze d'acquisto uniche nel cuore dell'Italia. La struttura punta a distinguersi per il suo design che integra spazi verdi, piazze e percorsi pedonali, creando un ambiente accogliente e diverso dai tradizionali mall chiusi.

Dettagli Strutturali e Posizione Geografica

Il progetto si estende attualmente su 21mila metri quadrati, offrendo un'area di vendita e ristorazione ampia e ben distribuita. L'architettura del complesso è pensata per favorire la fruibilità pedonale, con piazze e aree verdi che invitano alla sosta e alla socializzazione. La struttura è caratterizzata da giochi d'acqua scenografici che arricchiscono l'esperienza visiva e sensoriale dei visitatori. La configurazione a villaggio all'aperto rappresenta una scelta innovativa per il mercato immobiliare commerciale romano, valorizzando il territorio circostante.

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Marchi Internazionali e Ristorazione

La selezione dei fornitori include colossi del settore moda e gastronomia di fama mondiale. Tra i marchi annunciati per la prima apertura spiccano nomi storici come Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess e Victoria's Secret. Questi brand garantiranno una presenza forte nel settore dell'abbigliamento e dell'accessorio, coprendo diverse fasce di mercato. Nella componente ristorativa, il centro ospiterà realtà consolidate come McDonald's, Venchi e Starbucks, assicurando una vasta gamma di opzioni per la colazione e i pasti.

Piano di Espansione Futura

La struttura attuale è solo l'inizio di un progetto più ambizioso che prevede una significativa espansione futura. Il piano industriale contempla l'incremento del numero di punti vendita fino a raggiungere 150 attività commerciali complessive. Questa crescita dovrebbe avvenire negli anni successivi all'inaugurazione, ampliando l'offerta di servizi e aumentando l'attrattiva del polo per i consumatori. L'espansione mirerà a consolidare la posizione del centro come uno dei principali hub commerciali della regione Lazio.

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Iniziativa Natalizia e Decorazioni

L'inaugurazione coinciderà con l'avvio dell'atmosfera natalizia, introducendo luci e decorazioni festive per i visitatori. Le iniziative speciali previste dureranno fino al 6 gennaio 2027, creando un ciclo di eventi che copre l'intero periodo invernale. La presenza di Mariah Carey per celebrare il Natale 2026 con il tema "It's Time!" sarà uno degli eventi musicali di spicco. L'obiettivo è mantenere alta l'attenzione del pubblico e garantire un flusso costante di visitatori durante la stagione festiva.

Impatto sul Settore Locale e Turismo

Questo nuovo centro commerciale aggiunge un'offerta significativa al tessuto commerciale romano, integrandosi con le altre destinazioni esistenti. La combinazione di brand internazionali e spazi aperti potrebbe attrarre sia residenti che turisti internazionali, diversificando l'utenza. La presenza di aree verdi e percorsi pedonali risponde alla crescente domanda di spazi di aggregazione urbana di qualità. L'evento segna un punto di riferimento per il settore retail e l'ospitalità nella Capitale italiana.