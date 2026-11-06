Nuovo Codice della Strada: Multe chilometriche e limite 150 km/h

Il Consiglio dei Ministra approva il nuovo Codice della Strada con sanzioni progressiva per chilometro e divieti di guida fino a 120 giorni. Analisi dettagliata delle novità.

Il Consiglio dei Ministra ha dato il via libera preliminare alla trasmissione del nuovo schema del Codice della Strada al Parlamento. Questa approvazione segna un passaggio normativo fondamentale che ridefinisce radicalmente il sistema delle sanzioni per gli automobilisti e i conducenti di veicoli pesanti in Italia. La principale innovazione introdotta dallo schema legislativo riguarda il criterio di calcolo delle multe, che non si baseranno più su fasce di velocità generiche, ma verranno commisurate con precisione ai singoli chilometri orari eccedenti il limite consentito.

Calcolo Progressivo delle Sanzioni

Lo schema del 2026, attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, propone un meccanismo di penalizzazione progressiva che premia la moderazione e sanziona severamente le eccessive velocità. Ad esempio, un superamento di 5 km/h rispetto al limite ordinario di 130 km/h comporterebbe una sanzione amministrativa compresa tra 50 e 200 euro. La stessa eccedenza di 5 km/h in un'area urbana con limite di 50 km/h verrebbe invece multata con un importo variabile tra 25 e 100 euro. Questa differenziazione evidenzia l'intento legislativo di adattare il peso della sanzione alla gravità della situazione e al contesto stradale in cui avviene l'infrazione.

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Realtà del Limite 150 km/h

La notizia del possibile raggiungimento di 150 km/h in autostrada è confermata dall'articolo 50 dello schema legislativo, sebbene tale disposizione non introduca alcuna novità assoluta poiché già prevista dall'articolo 142 del Codice vigente. Per applicare tale limite elevato, non è sufficiente la semplice presenza di tre corsie per senso di marcia più quella di emergenza. È necessario che la strada sia dotata di specifici sistemi di rilevamento della velocità media e che il gestore della strada abbia espressamente autorizzato tale incremento attraverso una chiara segnaletica orizzontale e verticale. In caso di precipitazioni atmosferiche, anche su questi tratti speciali, il limite massimo scende immediatamente a 110 km/h per garantire la sicurezza.

Vietato Rallentare nella Corsia di Sorpasso

Una delle disposizioni più discussi riguarda l'introduzione di una velocità minima obbligatoria di 100 km/h nella corsia più a sinistra delle autostrade con almeno tre corsie per senso di marcia. Questa norma, dedicata a contrastare i conducenti che viaggiano troppo lentamente nella corsia di sorpasso, prevede sanzioni da 40 a 160 euro senza decurtazione dei punti patente. Tuttavia, il divieto non si applica in presenza di traffico congestionato, code, condizioni meteorologiche avverse o eventi ambientali straordinari che rendano necessaria una riduzione della velocità. Anche in questi casi, la segnaletica specifica prevale sempre sulla norma generale.

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Divieti Temporanee di Guida

Oltre alle sanzioni pecuniarie, il nuovo Codice introduce divieti temporanei di guida differenziati in base alla gravità dell'infrazione e al tipo di infrastruttura stradale. Per un eccesso di velocità superiore ai 20 km/h ma inferiore ai 40 km/h sui limiti ordinari, la patente verrà sospesa per 15 giorni. Se l'eccedenza supera i 40 km/h e arriva fino a 60 km/h, il divieto di guida sale a 30 giorni, mentre per superamenti superiori a 60 km/h la sospensione arriva a 90 giorni. Nei tratti autorizzati a 150 km/h, queste durate si raddoppiano, arrivando a 30, 60 e 120 giorni rispettivamente per le stesse fasce di eccedenza.

Stato Attuale dell'Approvazione Legislativa

È fondamentale sottolineare che le nuove disposizioni non sono ancora entrate in vigore. Lo schema di decreto legislativo è attualmente in fase di esame parlamentare e richiede l'approvazione definitiva da parte di entrambe le Camere per diventare legge dello Stato. Fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e all'effettiva entrata in vigore, i conducenti devono continuare ad applicare rigorosamente le disposizioni attuali del Codice della Strada, inclusi i limiti ordinari di 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, 110 km/h sulle extraurbane principali e 130 km/h in autostrada.