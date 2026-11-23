Il Servizio Bilancio della Camera individua un vuoto normativo nel nuovo Codice della Strada. La scomparsa dell'art. 176 comma 16 elimina il pedaggio massimo.

Un significativo cambiamento normativo potrebbe ridurre drasticamente i costi per gli automobilisti che circolano sulle autostrade italiane senza la documentazione corretta. Il Servizio Bilancio della Camera ha infatti rilevato un vuoto normativo all'interno del nuovo Codice della Strada, con la scomparsa della norma che obbligava i conducenti a pagare la tariffa calcolata sulla tratta più lunga in caso di perdita del biglietto o di mancato pagamento al casello.

Meccanismo della multa e vuoto normativo

La norma attuale, prevista dall'articolo 176 comma 16 del Codice della Strada vigente, stabiliva che qualora il conducente non fosse in grado di dimostrare l'effettivo casello di ingresso in autostrada, il gestore poteva applicare la tariffa corrispondente al tragitto massimo possibile. Tale disposizione, inserita nell'attuale testo normativo, ha costituito per anni il fondamento giuridico per le società autostradali nel riscuotere importi elevati in situazioni di irregolarità.

Also read Federazione Fism Treviso introduce codice etico per il personale scolastico dopo licenziamento OnlyFans

Tuttavia, l'analisi del decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento ha evidenziato che tale riferimento non è stato riproposto all'interno dell'articolo 48. Questa nuova disposizione, destinata a raccogliere e aggiornare l'intera disciplina relativa alla circolazione, non include più il meccanismo del pedaggio massimo, creando una lacuna legislativa che potrebbe avere ripercussioni dirette e concrete sulla gestione delle entrate autostradali.

Rischi legali e posizione delle concessionarie

La scomparsa esplicita della norma dal testo legislativo non implica automaticamente che le società concessionarie smetteranno di applicare la tariffa massima sui propri caselli. L'ipotesi più accreditata tra gli analisti è che il criterio della stazione più lontana possa continuare a sopravvivere esclusivamente all'interno delle convenzioni stipulate tra lo Stato e i gestori della rete autostradale.

Advertisement

I tecnici del Servizio Bilancio della Camera sollevano un dubbio giuridico di fondamentale importanza: in assenza di una copertura diretta all'interno di una legge dello Stato, la sola forza contrattuale delle convenzioni potrebbe reggere l'urto delle contestazioni da parte degli utenti? Il rischio concreto identificato è che gli automobilisti possano impugnare con maggiore facilità le richieste di pagamento calcolate sulla tratta più lunga, facendo leva sulla mancanza di un esplicito riferimento nel Codice della Strada.

La questione rischia quindi di trasformarsi da un problema puramente economico a un intricato contenzioso legale. I tecnici sottolineano che sui documenti di analisi andrebbero forniti chiarimenti urgenti, poiché la cancellazione della norma potrebbe tradursi in un risparmio concreto per i guidatori ma in un grattacapo legale senza precedenti per le concessionarie autostradali.

Impatto economico per i conducenti

Per chi guida, la differenza tra la regola attuale e un eventuale cambio di passo è tutt'altro che marginale, soprattutto per chi effettua viaggi di lunga percorrenza. Vedersi addebitare il percorso dalla stazione più lontana significa dover sborsare l'importo relativo a centinaia di chilometri, anche quando il tragitto effettivamente svolto è stato di pochi minuti o di breve distanza.

Attualmente, l'unica via d'uscita per l'automobilista consiste nel presentare successivamente un'autocertificazione per dimostrare il reale casello di ingresso e ottenere così il ricalcolo dell'importo dovuto. Questo iter burocratico costringe il cittadino a dimostrare la propria buona fede a posteriori, dopo aver già ricevuto la richiesta di pagamento nella sua forma massima, imponendo un carico amministrativo significativo al contribuente.

Advertisement

Scadenza e prossimi passi istituzionali

La palla passa ora alla Commissione Trasporti della Camera, chiamata a esprimere il proprio parere sul decreto legislativo entro il 12 gennaio 2027. Tale scadenza è cruciale per chiarire definitivamente se la mancanza del comma sia da considerarsi una svista tecnica da correggere con un'emergenza normativa o se rappresenti l'addio definitivo a una delle regole più temute e criticate al casello autostradale italiano.