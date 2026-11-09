Nuovo Codice Stradale 2027: Obblighi e Multe per i Pedoni

Dal aprile 2027 le nuove norme impongono ai pedoni obblighi di visibilità e precauzione con sanzioni fino a 320 euro per violazioni specifiche.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di nuove norme e sanzioni che disciplina in modo rigoroso il comportamento dei pedoni sulle strade italiane, con un'entrata in vigore fissata per aprile 2027. Questo provvedimento legislativo mira a ridurre gli incidenti stradali imponendo ai cittadini a piedi precisi obblighi di visibilità e prudenza durante l'attraversamento, sanzionando con ammende chi non rispetta le nuove regole di sicurezza. Le modifiche al Codice della Strada introducono una responsabilità condivisa tra automobilisti e persone a piedi, cercando di chiarire le responsabilità in caso di mancato rispetto delle precedenza e delle norme di visibilità notturna o in condizioni di scarsa illuminazione.

Obblighi di Arresto e Visibilità sulle Strisce

Il pedone dovrà fermarsi prima di iniziare l'attraversamento sulle strisce pedonali, accertandosi di essere stato visto dal conducente del veicolo e verificando che i mezzi abbiano effettivamente iniziato a rallentare prima di occupare la carreggiata. La violazione di questo preciso obbligo di arresto e verifica della visibilità comporta una sanzione amministrativa da 40 a 160 euro, simile a quella prevista per gli automobilisti che non rispettano le strisce. Questo cambiamento normativo sposta parte del carico di responsabilità sulla persona a piedi, obbligandola a confermare visivamente la sicurezza prima di uscire dall'area pedonale.

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L'attenzione si concentra ora sul momento preciso in cui il pedone entra in carreggiata, richiedendo una consapevolezza attiva del contesto stradale piuttosto che un attraversamento passivo. La norma mira a eliminare le ambiguità su chi debba fermarsi per primo, stabilendo che l'automobilista non è l'unico soggetto a dover arrestarsi, ma anche chi va a piedi deve verificare che il conducente lo abbia visto e si sia fermato per lasciarlo passare. Questa doppia verifica mira a creare un meccanismo di sicurezza più robusto, riducendo i rischi di collisione derivanti da malintesi o distrazioni.

Norme di Comportamento Notturno e Visibilità

La normativa introduce disposizioni specifiche per il comportamento notturno, stabilendo che quando l'illuminazione della strada è presente solo su un margine della carreggiata, quello è l'unico lato dove è ammesso camminare. Il rispetto di questa regola è fondamentale per garantire che il pedone rimanga all'interno dell'area visibile ai conducenti, riducendo il rischio di essere non individuato. La violazione di questa disposizione, camminando sul lato buio, è punita con una multa da 25 a 100 euro, sanzione che si applica indipendentemente dalla presenza di altri veicoli.

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Sempre durante la notte e fuori dai centri abitati, se manca l'illuminazione pubblica, i pedoni sulla carreggiata dovranno rendersi visibili utilizzando specifici dispositivi di sicurezza. Le opzioni consentite includono l'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, oppure un dispositivo di segnalazione che proietta in orizzontale una luce arancione in tutte le direzioni. È ammesso anche l'uso di qualunque altro adeguato dispositivo di illuminazione che garantisca la visibilità del soggetto. L'uso di questi mezzi di segnalazione è obbligatorio per evitare sanzioni e garantire la propria incolumità in ambienti a bassa luminosità.

Per chi non utilizza i dispositivi di visibilità richiesti o non si rende visibile come da normativa, la sanzione prevista varia da 40 a 160 euro. Questa multa mira a incentivare l'adozione di comportamenti responsabili anche in assenza di illuminazione artificiale, riconoscendo che la visibilità è un elemento critico per la sicurezza stradale notturna. L'obbligo di utilizzo di giubbotti o luci arancioni si applica rigorosamente quando si cammina su carreggiate non illuminate, estendendo la responsabilità del pedone alla propria riconoscibilità.

Precauzioni nell'Attraversamento e Divieti Specifici

Il nuovo codice impone al pedone l'obbligo di prestare la massima attenzione al fine di evitare sinistri ovvero situazioni di pericolo per sé o per gli altri utenti della strada. Durante l'attraversamento pedonale chi si muove a piedi dovrà astenersi dal compiere movimenti repentini o imprevedibili ovvero cambi di traiettoria di marcia, fatte salve le situazioni di necessità assoluta. Questa norma mira a rendere il comportamento del pedone prevedibile per gli automobilisti, riducendo i tempi di reazione necessari. La violazione di questi obblighi di cautela comporta una multa da 40 a 160 euro.

Il testo normativo prevede inoltre regole precise per gli attraversamenti fuori dalle strisce, indicando una serie di nuovi obblighi per chi non utilizza gli attraversamenti segnalati. È necessario prestare attenzione al traffico, scegliere il momento più favorevole per attraversare e dare la precedenza ai veicoli in transito. I pedoni dovranno inoltre procedere perpendicolarmente rispetto alla carreggiata, evitando cambi di traiettoria non necessari durante la traversata. Per chi non rispetta queste disposizioni relative agli attraversamenti non segnalati, sono previste multe da 25 a 100 euro.

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L'elenco degli attraversamenti vietati viene ampliato, includendo esplicitamente le rotatorie, dove il passaggio pedonale diretto è ora sanzionato con una multa da 25 a 100 euro. Vengono introdotti divieti specifici mentre si attraversa la carreggiata in ulteriori situazioni di rischio, come di corsa o senza fermarsi, quando si sbuca tra auto parcheggiate, veicoli incolonnati o altri ostacoli che limitano la visuale. In entrambi i casi, la sanzione per tale violazione è severa e va da 40 a 160 euro.

Sanzioni Elevate e Divieti sulle Superstrade

La normativa prevede sanzioni particolarmente elevate per gli attraversamenti pericolosi su strade con carreggiate separate da barriere, fuori dagli attraversamenti pedonali, anche se questi distano più di cento metri. Per queste violazioni la multa base va da 40 a 160 euro, ma tale importo viene aumentato significativamente sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dove la sanzione sale da 80 a 320 euro. Questo escalation sanzionatoria riflette il rischio maggiore associato a tali infrastrutture ad alta velocità.

È vietato, infine, attraversare le strade sulle quali non è consentita la circolazione dei pedoni, una regola che si applica a specifiche arterie dove la presenza di persone è considerata incompatibile con il flusso veicolare. La sanzione per questa violazione è da 80 a 320 euro, una delle più alte previste dal pacchetto normativo approvato dal Consiglio dei ministri. L'applicazione di queste multe severe mira a scoraggiare qualsiasi tentativo di attraversamento in aree ad alto rischio, proteggendo l'integrità fisica dei cittadini e la fluidità del traffico.