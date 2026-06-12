Nuovo colpo di scena a Pietracatella: denunciata per favoreggiamento un'amica di famiglia

La donna avrebbe fornito false informazioni durante gli interrogatori, ostacolando le indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Gli investigatori continuano ad analizzare i dispositivi elettronici sequestrati.

Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella , il piccolo comune del Molise dove, tra la fine di dicembre e l'inizio del nuovo anno, sono morte Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, vittime di quello che gli investigatori ritengono essere un avvelenamento da ricina.

Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata a piede libero con l'accusa di favoreggiamento. Secondo quanto emerge dalle indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Campobasso, la donna avrebbe fornito informazioni ritenute non veritiere durante gli interrogatori ai quali è stata sottoposta come persona informata sui fatti.

La donna, ascoltata per tre volte negli uffici della questura tra gennaio e le scorse settimane, avrebbe sempre escluso l'esistenza di tensioni, attriti o problemi all'interno della famiglia Di Vita. Una versione che, secondo gli investigatori, sarebbe stata successivamente smentita da elementi oggettivi raccolti nel corso dell'inchiesta. Determinanti, in questo senso, sarebbero stati i primi risultati ottenuti dall'analisi dei dispositivi elettronici sequestrati lo scorso 4 maggio nell'abitazione di Pietracatella.

In questura sono infatti arrivati i primi riscontri estratti dai telefoni cellulari e dagli altri supporti informatici acquisiti durante le perquisizioni. Dalle chat e dalle conversazioni recuperate sarebbero emersi riferimenti a tensioni familiari pregresse e a rapporti tutt'altro che sereni, circostanze che contrasterebbero con alcune testimonianze raccolte dagli investigatori. Proprio queste incongruenze avrebbero portato alla denuncia per favoreggiamento.

Gli inquirenti ritengono infatti che la donna fosse a conoscenza delle difficoltà e dei contrasti presenti all'interno del nucleo familiare, ma che abbia scelto di non riferirli durante gli interrogatori, ostacolando così il lavoro investigativo. L'attività di analisi dei dispositivi sequestrati, tuttavia, è tutt'altro che conclusa. Gli specialisti stanno ancora esaminando il contenuto dei telefoni appartenenti alle due vittime, Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, oltre allo smartphone di Alice Di Vita.

Sotto la lente degli investigatori ci sono anche un tablet, un computer e due modem presenti nell'abitazione di famiglia. Nel frattempo proseguono senza sosta le audizioni in Questura. Dall'inizio dell'inchiesta sono già state ascoltate quasi duecento persone tra parenti, amici, conoscenti e persone che potrebbero avere informazioni utili per ricostruire gli ultimi giorni di vita delle due donne.

Gli investigatori attendono inoltre il deposito definitivo dell'autopsia e degli esami tossicologici, atteso entro la fine del mese, che potrebbe fornire ulteriori elementi per chiarire la dinamica della vicenda e individuare eventuali responsabilità. Resta ancora senza risposta la domanda centrale dell'inchiesta: chi ha somministrato la ricina e per quale motivo. Gli investigatori continuano a lavorare su ogni possibile pista, mentre il quadro che emerge dalle testimonianze e dai dispositivi elettronici sequestrati appare sempre più complesso.

La comunità di Pietracatella è sconvolta da questa tragedia, e molti residenti seguono con apprensione gli sviluppi delle indagini. La famiglia Di Vita era benvoluta in paese, e la notizia della morte di Sara e Antonella ha scosso tutti. Ora, con la denuncia per favoreggiamento, si apre un nuovo capitolo che potrebbe fornire importanti indizi per risolvere il caso.

Gli inquirenti non escludono che altre persone possano essere coinvolte, e per questo continuano a setacciare ogni dettaglio emerso dalle perquisizioni e dalle testimonianze. La speranza è che gli esami tossicologici e le analisi dei dispositivi possano finalmente fare chiarezza su una vicenda che ha dell'incredibile. La ricina è un veleno potentissimo, e la sua somministrazione richiede una conoscenza specifica, il che rende il caso ancora più misterioso.

Gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi che si tratti di un atto premeditato, visto che non sono stati trovati segni di effrazione o di violenza nella casa. Intanto, l'amica denunciata ha sempre dichiarato la propria innocenza, sostenendo di avere solo detto ciò che sapeva. Ma gli inquirenti sono convinti del contrario, e continueranno a interrogare altre persone per ricostruire la rete di relazioni e possibili moventi





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pietracatella Favoreggiamento Omicidio Ricina Indagini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carnevali ad, Chiellini e un nuovo ds: così Elkann ha di nuovo rivoluzionato la JuventusMercato flop, rapporti tesi, niente Champions e bilancio in rosso: tempo scaduto per l’ad bianconero, oggi l’addio. Al suo posto arriva il dirigente dal Sassuo…

Read more »

Nuovo singolo per Angelina Mango e Marco Mengoni: un inno all'umanitàAngelina Mango e Marco Mengoni pubblicano il nuovo singolo 'Uguale a me' a due anni dal successo omonimo? No, è un nuovo brano senza titolo? In realtà il testo dice 'arrivato a due anni dal successo di Uguale a me', quindi il nuovo singolo è diverso. Ma per chiarezza, il titolo non è specificato. Forse è 'Uguale a me'? No, il singolo precedente si chiamava 'Uguale a me'. Il nuovo singolo non ha nome nel testo. Assumiamo che sia un nuovo brano. Nella descrizione diciamo: 'Il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, uscito il 12 giugno, celebra l'imperfezione umana e invita all'unione. Un brano che unisce radici popolari e sonorità moderne.'

Read more »

Morte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoUna stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate per sospetto avv...

Read more »

Morte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoUna stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate per sospetto avv...

Read more »