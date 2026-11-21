Analisi dettagliata delle proposte di condono edilizio 2027, inclusi i termini per i comuni, le regole sul silenzio-assenso e l'impatto sui 4 milioni di pratiche pendenti.

Il disegno di legge di Bilancio 2027, già approvato dal governo centrale, non contempla originariamente l'istituzione di una nuova sanatoria edilizia nazionale. Tuttavia, alla Camera dei Deputati, la maggioranza parlamentare ha introdotto significativi emendamenti per affrontare la persistente crisi delle pratiche immobiliari irrisolte. Queste modifiche mirano a chiudere i casi storici e a introdurre una forma di mini-condono per piccole difformità strutturali.

La proposta del mini-condono nazionale

La nuova normativa prevede specificamente la regolarizzazione di difformità minori nella realizzazione degli edifici. Tra le opere ammesse alla sanatoria vi sono l'installazione o la modifica di tramezzi, finestre, balconi e verande, oltre a eventuali cambi di destinazione d'uso. Questa iniziativa mira a semplificare la burocrazia per interventi di limitata entità, distinguendosi dalle grandi opere di ampliamento non conformi.

Also read Il Fondo Valore nuovi nati nella Manovra 2027: 100 euro statali e contributi familiari

Secondo le proposte di emendamento presentate da Forza Italia, si permetterebbe di regolarizzare anche lavori realizzati in assenza di conformità urbanistica iniziale. L'intervento sarebbe consentito per piccoli ampliamenti volumetrici fino a 100 metri cubi, purché realizzati entro il 31 dicembre 2025. L'unica esclusione netta riguarda gli edifici definiti interamente abusivi, che non potrebbero beneficiare di questa procedura semplificata.

La chiusura delle pratiche pendenti

Un altro pilastro delle nuove proposte riguarda la chiusura definitiva delle pratiche di condono ancora in sospeso. Si fa riferimento ai grandi condoni edilizi varati negli anni 1985, 1994 e 2003. Il provvedimento assegna ai Comuni il termine perentorio del 30 giugno 2027 per definire e processare tutte le domande ancora aperte relative a queste precedenti sanatorie.

Advertisement

I dati forniti dal Centro Studi Sogeea evidenziano la vastità del problema, stimando in oltre 4,2 milioni le pratiche ancora pendenti. Nel 2019, a trentacinque anni dalla prima legge di sanatoria, erano registrate 4.263.987 domande in attesa su un totale di 15 milioni presentate storicamente. La composizione di questo arretrato include circa 2,8 milioni di pratiche relative al condono del 1985, 810 mila per quello del 1994 e 611 mila per il 2003.

Il meccanismo del silenzio-assenso

Per incentivare i Comuni a rispettare i nuovi scadenziari, l'emendamento a prima firma di Massimo Milani prevede l'attivazione del silenzio-assenso. In particolare, se i comuni non evadono le domande di condono entro il 30 giugno 2027, le istanze diventerebbero automaticamente accolte. Questa misura è stata sostenuta favorevolmente dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Il ministro Salvini non esclude che il termine per l'adozione del silenzio-assenso potrebbe essere anticipato rispetto alla data originaria, ipotizzando il 30 aprile come possibile nuova scadenza. Questa pressione temporale mira a forzare l'adempimento delle amministrazioni locali, che finora hanno faticato a smaltire l'enorme mole di pratiche grazie alla mancanza di personale dedicato e di adeguati strumenti di digitalizzazione.

Le implicazioni economiche e fiscali

L'impatto finanziario di questa situazione è rilevante per le casse dello Stato e degli enti locali. La relazione tecnica allegata all'emendamento Milani stima in 21,7 miliardi di euro i mancati incassi per l'erario. Queste somme includono le concessioni in sanatoria, le oblazioni previste dai diversi condoni, i diritti comunali, gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni varie.

Advertisement

La complessità tecnica delle istruttorie, unita all'assenza di termini perentori in passato, ha contribuito a creare questo grave arretrato. Il nuovo condono, integrato con le misure per chiudere i vecchi casi, potrebbe diventare una fonte di risorse significativa. Tale gettito sarebbe destinato a coprire le modifiche finanziarie introdotte nella manovra di bilancio, trasformando un problema cronico in un'opportunità di entrata fiscale.