Il governo introduce norme severe per l'uso dei social media: divieto assoluto sotto i 13 anni e account supervisionato fino ai 16 anni, ispirato al Kids Act dell'UE.

La maggioranza di governo ha finalized la predisposizione di una normativa stringente riguardante l'accesso ai social media da parte dei minori. Questa misura è stata inclusa come articolo 7 bis nel decreto Sicurezza e si troverà all'esame della commissione Giustizia della Camera. L'obiettivo principale è proteggere i giovani utenti stabilendo confini chiari tra età proibita e età con supervisione obbligatoria.

La norma nel Decreto Sicurezza

L'articolo 7 bis prevede due diverse fasce di età con regole operative differenti per garantire la sicurezza digitale. Ai bambini e preadolescenti sotto la soglia dei tredici anni viene imposto un divieto assoluto di possedere profili social personali. Questa misura intende bloccare l'accesso diretto a piattaforme considerate inadatte per quella specifica fascia d'età fragile.

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Nella fascia compresa tra i tredici e i sedici anni, l'accesso viene consentito ma esclusivamente attraverso un account collegato a quello di un genitore o tutore. Tale configurazione assicura che ogni attività online sia monitorata direttamente dalla figura adulta responsabile. La norma mira a ridurre i rischi di esposizione a contenuti dannosi o adatti esclusivamente agli adulti.

Ispirazione al Kids Act

L'impianto giuridico di questa norma si ispira direttamente ai principi del Kids Act proposto dall'Unione europea. L'adozione di questi standard europei evidenzia l'allineamento dell'Italia con le politiche comunitarie sulla tutela dei dati e della salute mentale dei minori. Questa coerenza normativa facilita il riconoscimento reciproco delle strategie di protezione digitale nello spazio europeo.

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L'introduzione del doppio binario rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle precedenti linee guida volontarie. Non si tratta più di raccomandazioni ma di obblighi legislativi che le piattaforme dovranno rispettare per operare legalmente nel territorio nazionale. La conformità a questi standard diventerà un requisito fondamentale per la licenza d'uso dei servizi social.

Impatto sui giovani e dipendenze

La decisione prende spunto da dati preoccupanti relativi al benessere psicologico dei giovani. Secondo le statistiche riportate, un giovane su quattro manifesta segni di dipendenza dai social media. Questo fenomeno, spesso associato al phubbing, ha effetti pesanti sulla salute mentale e sulle relazioni interpersonali dei minori.

La dipendenza digitale non colpisce solo il tempo dedicato alle schermate, ma altera la percezione della realtà e la capacità di socializzazione offline. I genitori segnalano difficoltà nel gestire l'ansia da connessione e la paura di essere esclusi dai gruppi di amici. La nuova normativa tenta di riequilibrare questa dinamica imponendo un filtro adulto all'ingresso nel mondo virtuale.

Procedura legislativa e prossimi passi

Il testo normativo è ora pronto per il dibattito parlamentare e l'approvazione definitiva. Entrerà a far parte della legge di conversione del decreto Sicurezza dopo l'esame tecnico-giuridico della commissione Giustizia. I lavori in commissione serviranno a verificare la compatibilità con le altre disposizioni già vigenti nel codice della privacy.

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Una volta approvata, la norma imporrà alle piattaforme di social network di implementare sistemi di verifica dell'età rigorosi. Questi sistemi dovranno impedire la creazione di account anonimi o falsi per gli utenti under 16. La mancata adozione di tali controlli potrà comportare sanzioni amministrative e blocchi operativi per i fornitori di servizi.