Nuovo gruppo misogino su Telegram: oltre 30mila iscritti prima della cancellazione

Un nuovo gruppo su Telegram dedicato alla condivisione non consensuale di immagini intime ha raggiunto 30mila utenti in pochi giorni. La chat è stata successivamente rimossa dalle piattaforme.

Un nuovo gruppo clandestino sulla piattaforma di messaggistica Telegram ha registrato un'espansione rapida e preoccupante, raggiungendo la quota di oltre 30mila iscritti in un lasso di tempo brevissimo. Questa dinamica digitale si inserisce in una serie di episodi legati alla diffusione illecita di materiale intimo, un fenomeno che le autorità stanno monitorando con crescente attenzione per contrastare la violenza online e proteggere le vittime.

Crescita virale e contenuti illeciti

La struttura del gruppo permetteva lo scambio massiccio di foto e video ottenuti senza il consenso delle persone ritratte. In sole poche ore dall'apertura o dalla riattivazione, la chat aveva già accumulato migliaia di messaggi contenenti immagini di donne riprese in situazioni private, dai selfie allo specchio fino a scatti presi da spiagge o social network pubblici. Il volume di dati condivisi era stimato in circa 52mila file fotografici, provenienti da ogni regione d'Italia, confermando la natura nazionale del problema.

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I contenuti non erano semplicemente aggregati, ma accompagnati da commenti dispregiativi e insulti misogini espliciti. All'interno delle sezioni tematiche create per organizzare il materiale, gli utenti utilizzavano frasi volgari come "Che sb******* da paura" o "Bella vacca da monta", trattando le vittime come oggetti di scambio. Questa organizzazione interna facilitava la circolazione di materiale illecito, rendendo difficile per i sistemi di moderazione automatizzati intervenire tempestivamente.

Nesso con Phica.eu e indagini legali

Il caso richiama direttamente le vicende legate al forum Phica.eu, chiuso precedentemente dopo migliaia di denunce. I reati ipotizzati per quella rete includevano la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, diffamazione e estorsione, quest'ultima legata a presunte richieste di denaro alle vittime per rimuovere i contenuti sensibili. Nello stesso periodo, era stato individuato anche un gruppo Facebook con meccanismi identici, portando la Procura di Roma ad aprire un fascicolo specifico per revenge porn.

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Non è ancora accertato se gli amministratori e i creatori di questo nuovo gruppo Telegram siano le stesse figure dietro al vecchio forum Phica. La natura strutturale di Telegram, unitamente alle sue rigorose politiche di riservatezza, rende estremamente complesso risalire all'identità degli organizzatori. Questa opacità tecnica rappresenta uno degli ostacoli principali per le forze dell'ordine nel perseguire legalmente i responsabili.

Impatto sociale e prossimi passi

L'impatto di tali gruppi va oltre la sfera digitale, colpendo direttamente la sicurezza e la dignità delle vittime coinvolte. La rapida cancellazione del gruppo, segnalata da attivisti digitali, dimostra la capacità delle piattaforme di agire, ma solleva dubbi sulla sostenibilità di queste misure contro reti criminali resilienti. Le vittime spesso devono affrontare lunghe procedure legali e psicologiche per ottenere la rimozione definitiva dei propri dati.

Le autorità giudiziarie continuano a collaborare con i provider tecnologici per identificare i nodi di distribuzione e gli amministratori. La sfida principale rimane bilanciare la privacy degli utenti con la necessità di investigare crimini gravi. Si prevede un aumento delle denunce e una maggiore pressione sui social media per implementare algoritmi più efficaci nel rilevamento precoce di questi contenuti.