Un'indagine in corso per il ritrovamento di un possibile indizio nel caso di due vittime avvelenate in una notte di Natale. Si sospetta che l'omicidio sia stato commesso da una persona 'dalla mente diabolica' che ha approfittato del periodo delle vacanze per omicidio.

Mamma e figlia avvelenate da 'una mente diabolica': sospettata una donna che non fa parte della famiglia. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita Nel dettaglio, la procura chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili a ricostruire eventuali 'rapporti, relazioni e legami correlabili a navigazioni internet dirette a procurarsi ricina' da parte delle due vittimeLe operazioni, disposte dalla procura e affidate agli esperti informatici dello Sco, riguardano telefoni, modem, pc e tablet.

Con le nuove informazioni in mano degli agenti si passerà ai nuovi interrogatori. Lunedì il primo ad essere riascoltato dagli agenti della squadra mobile sar





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