L'articolo analizza come le piattaforme online stiano gestendo i cookie, i permessi di consenso e l'offerta di abbonamento, intrecciando la narrazione con la visita di un antico tempio romano, illustrando l'equilibrio tra privacy e cultura.

Ogni giorno milioni di utenti navigano su portali online che, per offrire contenuti personalizzati e pubblicità mirata, raccolgono dati attraverso l'uso di cookie di profilazione.

Per consentirlo solitamente è necessario fornire il consenso esplicito. Tuttavia, la recente normativa ha introdotto un nuovo modello di gestione: l'accettazione o il rifiuto possono essere individuati attraverso un'unica finestra di preferenze, che ora appare in modo più visibile e intuitivo.

I siti di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it e i vari portali del Corriere, tra cui Living, Viaggi, Abitare e Style, hanno adottato protocolli che limitano i cookie tecnici indispensabili alla sola navigazione, mentre i cookie di profilazione vengono cancellati finché l'utente non decide di concedere il proprio consenso. In pratica, il browser non installa i cookie di terze parti finché non viene cliccato il pulsante Preferenze, che porta a un pannello dove è possibile amare scegliere quali categorie di cookie accettare.

Se l'utente concede il consenso, i provider di pubblicità e gli intermediari del mercato possono produrre annunci personalizzati, misurare la performance delle campagne e analizzare le audience in modo più accurato. Al contrario, se l'utente opta per il rifiuto integrale, la piattaforma offre la possibilità di aderire a un piano di abbonamento al prezzo della pubblicità, garantendo così l'accesso al contenuto senza la traccia di dati personali. L'interfaccia personalizzata permette anche di revocare o modificare le scelte in qualsiasi momento.

Questo nuovo approccio mira a mettere al centro l'utilizzatore, assicurando trasparenza e autonomia nelle scelte di privacy. Gli utenti possono accedere al cookie policy per comprendere meglio la finalità di ciascun trattamento dati, e cliccare rapidamente su Accetta e continua o Rifiuta e abbonati.

La difesa della privacy diventa così più concreta, con la licea di sostituire la dipendenza dai cookie di profilazione con il modello di consenso onomastico, che associa la scelta personale anche a un beneficio economico attraverso l'abbonamento. In un contesto apparentemente legato alla tecnologia, la narrativa porta il lettore in un viaggio che attraversa i casali di Roma, dove il piatto di Piazza della Rotonda incarna la storia occupata di un'architettura che si respira ancora oggi.

Il tempio originariamente eretto nel I secolo a. C. da Agrippa, poi distrutto in un incendio, fu ricostruito all'epoca di Adriano nel II secolo d. C. e, attraverso i secoli, sopravvissuto a fasi di trasformazione, fino ad essere consacrato come chiesa santa Maria ai Martiri in 609, proteggendo così le sue colonne e fregiamone indicati anche dal suo stato patrimoniale.

Il luogo, oggi ritenuto uno dei manufatti antichi meglio preservati, racconta di un passaggio di potere ma anche di continuità culturale. Il grande foro centrale, leggero effetto di luce, si sposta con l'andamento del sole, come se la struttura stessa fosse un osservatorio dei cicli del giorno.

Ogni pietra narra di un'epoca in cui la religione, la cultura e la filosofia romane si asciugavano in un segnale di maestà, e un giardino di cinque vasche d'acqua fresche, scelto come simbolo di unicità, per ricordare l'unità delle popolazioni che ancora oggi visitano questa tomba di pietra





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