Nuovo Parco Nazionale Per I Koala: Un' Speranza Per Il Salvataggio

Il Nuovo Galles del Sud si impegna nella protezione dei koala creando un parco nazionale che blocca il disboscamento di 176.000 ettari. Il nuovo parco non solo tutelerà i koala, ma anche altre specie a rischio e fornirà un importante supporto al turismo verde.

Nel Nuovo Galles del Sud, il governo australiano ha introdotto un'importante misura per la conservazione dei koala: il blocco del disboscamento di 176.000 ettari di foresta, un'area equivalente a quindici volte la superficie di Parigi.

La decisione, entrata in vigore lunedì, mira a proteggere l'iconico marsupiale, classificato come specie “in pericolo” lungo gran parte della costa orientale australiana, dagli incendi devastanti, dalla perdita di habitat, dalla siccità e dalle malattie come la clamidia. Il nuovo parco nazionale dedicato, voluto dal Primo Ministro del Nuovo Galles del Sud, Chris Minns, non solo garantirà il futuro di migliaia di koala, ma creerà anche un santuario per altre oltre 36.000 creature a rischio, come i grandi phalanger volanti, e più di 100 specie minacciate.





