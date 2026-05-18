Nuovo piano industriale per Historic Italian Brands: la prima ITALA 35 e showroom a Torino

Il progetto Historic Italian Brands (HIB), promosso da Massimo Di Risio, prevede la creazione di veicoli con design italiano e produzione strutturata su piattaforme condivise a livello globale, mantenendo parte significativa del valore produttivo in Italia. Il primo degli otto modelli in arrivo dal progetto HIB è la nuova ITALA 35, presentata al MAUTO di Torino come primo veicolo del nuovo corso industriale.

Il progetto Historic Italian Brands (HIB), promosso da Massimo Di Risio , già fondatore di DR Automobiles Groupe, prevede la creazione di veicoli con design italiano e produzione strutturata su piattaforme condivise a livello globale, mantenendo parte significativa del valore produttivo in Italia.

Il piano industriale alla base del progetto HIB è denominato 'Fabbrica Italia' e prevede la realizzazione di due nuovi impianti in Molise, a Macchia d'Isernia, dedicati all'assemblaggio dei modelli dei due marchi. Il primo stabilimento è in fase di completamento e sarà operativo da settembre. Il primo degli otto modelli in arrivo dal progetto HIB è la nuova ITALA 35, presentato al MAUTO di Torino come primo veicolo del nuovo corso industriale.

Rappresenta il punto di partenza di una gamma che prevede sei nuovi modelli a marchio Itala e segna il ritorno di un nome storico del motorismo italiano, fondato nel 1903 dalla famiglia Ceirano. Il modello si ispira alla tradizione del brand e integra elementi stilistici moderni, con un'impostazione da crossover compatto e dotazioni tecnologiche avanzate. La strategia commerciale punta a una rete di 50 showroom in Italia entro il 2026, prima dell'espansione sui mercati internazionali





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