Nuovo Piano Pandemico Nazionale: Priorità alla Preparazione e alla Tutela dei Cittadini

Approvato il nuovo Piano pandemico nazionale 2025-29, che amplia il campo d'azione rispetto al passato, includendo tutte le potenziali pandemie da patogeni respiratori. Il piano prevede risorse dedicate e si concentra su cinque obiettivi chiave: riduzione dell'impatto sanitario, risposta rapida e coordinata, continuità dei servizi essenziali, tutela degli operatori sanitari e informazione alla popolazione.

La preparazione è la chiave per affrontare future emergenze sanitarie. Questo è il principio guida del nuovo Piano pandemico nazionale 2025-29, recentemente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo un'ampia discussione e a tre anni dalla scadenza del precedente piano.

Il nuovo piano mira a creare un sistema reattivo, dotato di misure e strategie predefinite per rispondere efficacemente a una nuova pandemia. Un cambiamento significativo rispetto al passato è l'ampliamento del campo d'azione: il piano non si concentra più esclusivamente sulla pandemia influenzale, ma si estende a tutte le potenziali pandemie causate da patogeni trasmissibili per via respiratoria con un elevato potenziale pandemico.

A supporto di questo ambizioso obiettivo, sono state stanziate risorse finanziarie specifiche attraverso la legge di bilancio 2025, prevedendo 50 milioni di euro per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 300 milioni di euro annui a partire dal 2027. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato che il piano è incentrato sulla tutela dei cittadini.

Il piano definisce cinque obiettivi principali: ridurre l'impatto sanitario di una pandemia sulla popolazione, garantire risposte rapide e coordinate a livello nazionale e locale, limitare l'impatto sui servizi sanitari e sociali assicurando la continuità delle prestazioni essenziali, tutelare gli operatori sanitari e promuovere l'informazione e la responsabilizzazione della popolazione. Il piano, che ha una durata quinquennale, è stato sviluppato tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e adotta un approccio flessibile e adattabile a diversi scenari epidemiologici.

Per quanto riguarda le misure di protezione, il piano prevede l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine filtranti, considerate efficaci per prevenire la trasmissione per via respiratoria, sottolineando però che la loro efficacia è massima quando integrate in un insieme più ampio di interventi. I vaccini sono riconosciuti come strumenti fondamentali per mitigare l'impatto di una pandemia.

Inoltre, il piano contempla interventi di controllo non farmacologici: pur evitando di menzionare esplicitamente i “lockdown”, prevede la possibilità di adottare misure restrittive, autorizzate tramite leggi o atti aventi forza di legge, per limitare o evitare assembramenti di persone in caso di patogeni respiratori altamente contagiosi. In scenari particolarmente gravi, si considera anche il potenziamento dello smart working e del telelavoro.

Le Regioni hanno espresso la loro disponibilità a collaborare nell'attuazione del nuovo piano, ma hanno avanzato due richieste specifiche al governo. La prima riguarda la possibilità di utilizzare le risorse destinate al rafforzamento della governance regionale per il reclutamento di personale, anche in deroga ai limiti attualmente in vigore. La seconda richiesta concerne l'ammissione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di eventuali risorse aggiuntive destinate all'attuazione delle misure previste dal piano.

Il piano è ora in vigore e, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le Regioni lo recepiranno attraverso delibere specifiche. Gli infettivologi della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) hanno accolto positivamente il piano, invitando a mantenere un approccio basato su informazioni corrette e preparazione, evitando allarmismi ingiustificati. La presidente della Simit, Cristina Mussini, ha sottolineato che la pandemia più probabile in futuro rimane quella influenzale, evidenziando l'importanza di essere pronti ad affrontarla.

Tuttavia, sono state espresse anche critiche. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha giudicato il piano troppo generico e ha lamentato la mancanza di indicazioni precise sulle modalità di approvvigionamento di farmaci e vaccini in caso di pandemia. Anche Ilenia Malavasi, deputata del Partito Democratico e capogruppo in commissione affari sociali, ha espresso preoccupazioni, sostenendo che il nuovo piano rischia di essere un'occasione mancata.

Ha criticato la vaghezza del documento sui punti cruciali, come la garanzia di un rapido approvvigionamento di farmaci e vaccini e gli strumenti operativi per evitare di essere impreparati di fronte a una crisi sanitaria. Ha concluso affermando che la salute non si tutela con documenti generici, ma con decisioni precise e risorse adeguate





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