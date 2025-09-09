Nuovo Rinvio per il Trattato Globale Contro l'Inquinamento da Plastica

I negoziati a Ginevra falliscono per la seconda volta in pochi anni, il corpo dei produttori di petrolio ed altri ostacoli l'accordo. Il futuro del pianeta è in pericolo

Un altro rinvio. Dopo tre anni di negoziati e speranze, il percorso verso un Trattato globale contro l'inquinamento da plastica ha subito un nuovo stop. Durante l'incontro avvenuto dal 5 al 9 agosto 2025, a Ginevra, i 183 Paesi riuniti non sono riusciti a trovare un'intesa. A bloccare il processo sono stati soprattutto i Paesi produttori di combustibili fossili , preoccupati che i limiti alla produzione di plastica possano intaccare i loro interessi economici.

Un braccio di ferro che, ancora una volta, mette a rischio il futuro del pianeta. La “High Ambition Coalition”, che riunisce circa 100 Paesi, ha spinto per introdurre limiti vincolanti alla produzione e all'uso di sostanze chimiche pericolose. Dall'altra parte, un gruppo ristretto ma influente di nazioni produttrici di petrolio, tra cui-, ha fatto muro, difendendo soluzioni più deboli e concentrate soltanto su riciclo e smaltimento. Ma queste misure, da sole, non bastano: la sovrapproduzione di plastica è già fuori controllo e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura triplicare entro il 2050. La fragilità del sistema negoziale emerge chiaramente dal fatto che ogni Stato ha infine paralizzato i negoziati, producendo due bozze di Trattato deboli e vanificando la possibilità di raggiungere un accordo equo. Ancora una volta, il lavoro per definire un Trattato globale è stato ostacolato da un sistema che ha permesso a una piccola minoranza di Paesi di mandare in fumo i negoziati. Rappresentanti registrati, secondo il Center for International Environmental Law. Una pressione che ha pesato enormemente sui negoziati, minandone la credibilità. È un po' come lasciare che siano le aziende produttrici di tabacco a scrivere le leggi sul fumo: questi inquinatori non dovrebbero nemmeno avvicinarsi ai tavoli dei colloqui! La radice del problema della plastica è chiara: il mondo ne produce troppa. Secondo le stime, la produzione attuale di plastica raddoppierà i volumi del 2015 entro il 2030-’35 per triplicarli entro il 2050. Ma c'è dell'altro. La plastica è dannosa ancora prima di entrare in commercio: il 99% viene prodotta da petrolio e gas fossile e inquina in ogni fase del ciclo di vita, dalla produzione all'incenerimento minacciando il pianeta e la nostra salute. Inoltre, se dispersa in natura, si degrada in tempi estremamente lunghi: una bottiglia di plastica può rimanere nell'ambiente addirittura per 500 anni. Dei rifiuti plastici. Una parte di ciò che separiamo e differenziamo correttamente nelle nostre case viene spedito all'estero: in teoria per essere riciclato, ma il più delle volte non è così. Questa spazzatura non riciclata si riversa quotidianamente in Paesi come la Turchia, inquinando terra, fiumi e mettendo a rischio la salute della popolazione. Il mondo ha bisogno di un Trattato globale che riduca la produzione di plastica. Il fallimento dei negoziati di Ginevra è un campanello d'allarme: senza un accordo forte, il pianeta rischia di affogare nei rifiuti. L'inquinamento da plastica non può più essere affrontato con soluzioni parziali: serve un accordo che riduca davvero la produzione e metta fine al potere delle lobby fossili. Chiediamo ai governi di sviluppare un accordo globale sulla plastica sotto l'egida delle Nazioni Unite per: definire strumenti legislativi, legalmente vincolanti per aziende e governi, che coprano l'intero ciclo di vita della plastica, comprese l'estrazione e la produzione delle materie prime da cui si produce, ma anche l'uso e lo smaltimento; vincolare le grandi multinazionali a vendere sempre più prodotti sfusi o con packaging riutilizzabile; fare in modo che ogni Paese sia responsabile della gestione dei propri rifiuti. I governi devono inoltre garantire una transizione giusta per i lavoratori e la tutela della salute delle comunità più colpite dall'inquinamento. Chiedi insieme a noi ai leader mondiali azioni concrete affinché sia raggiunto un accordo per un Trattato globale contro l'inquinamento da plastica





