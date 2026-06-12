Nuovo singolo per Angelina Mango e Marco Mengoni: un inno all'umanità

Angelina Mango e Marco Mengoni pubblicano il nuovo singolo 'Uguale a me' a due anni dal successo omonimo? No, è un nuovo brano senza titolo? In realtà il testo dice 'arrivato a due anni dal successo di Uguale a me', quindi il nuovo singolo è diverso. Ma per chiarezza, il titolo non è specificato. Forse è 'Uguale a me'? No, il singolo precedente si chiamava 'Uguale a me'. Il nuovo singolo non ha nome nel testo. Assumiamo che sia un nuovo brano. Nella descrizione diciamo: 'Il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, uscito il 12 giugno, celebra l'imperfezione umana e invita all'unione. Un brano che unisce radici popolari e sonorità moderne.'

È uscito oggi, 12 giugno, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni , a due anni dal successo di 'Uguale a me'. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, è stato scritto dai due artisti, composto da Jacopo Ettore e Nicola Lazzarin, e prodotto da Cripo e Giovanni Pallotti.

Si tratta di un pezzo corale e ricco di suggestioni potenti, che invita ad abbracciare l'umanità senza paura. Il testo attinge alle radici mediterranee dei canti popolari, innestandole su una produzione contemporanea. Angelina Mango e Marco Mengoni, con questo singolo, esplorano le contraddizioni dell'essere umano: perfetti e imperfetti, sicuri e insicuri allo stesso tempo. Il brano celebra la tendenza a sbagliare che è parte di ciascuno di noi, senza colpevolizzarsi.

La perfezione non esiste, anche se spesso ci viene richiesta, ed è molto lontana dalla realtà. Il singolo esprime anche il desiderio e il bisogno di far parte di un tutto, di sentirsi connessi agli altri. I fan possono già pregustare le atmosfere che caratterizzeranno il tour estivo di Angelina Mango, che partirà dal teatro romano di Verona e proseguirà in location suggestive come il Teatro Antico di Taormina e La Rocca di Assisi.

Marco Mengoni, invece, non ha in programma tour per l'estate 2026, e i suoi sostenitori dovranno attendere ulteriori annunci. Entrambi gli artisti, reduci da successi individuali e collaborazioni, dimostrano ancora una volta la loro capacità di unire voci e stili in un messaggio potente. Il nuovo singolo si candida già a bissare il successo di 'Uguale a me', grazie alla sua immediatezza e profondità.

La produzione cura ogni dettaglio, mescolando sonorità moderne con echi folk, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni era molto attesa, e questo brano non delude le aspettative. I testi poetici e la melodia avvolgente conquisteranno gli ascoltatori, portandoli in un viaggio emotivo. Con questo singolo, i due artisti lanciano un messaggio di inclusione e accettazione, ricordandoci che tutti abbiamo un posto nell'universo.

La musica diventa veicolo di unione, superando le barriere culturali e generazionali. Non resta che ascoltare il brano e lasciarsi trasportare dalle sue note. Il tour di Angelina Mango promette di essere un evento imperdibile, con tappe in alcuni dei luoghi più belli d'Italia. L'estate 2026 sarà all'insegna della musica e dell'emozione, con Angelina Mango pronta a incantare il pubblico dal vivo.

Marco Mengoni, invece, potrebbe sorprendere con nuovi progetti in autunno. I fan restano in attesa di sviluppi





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