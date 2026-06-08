Nuovo sito AMA: accesso con SPID e mappa interattiva per i rifiuti

AMA S.p.A. lancia il nuovo portale, rinnovato nel design e nei contenuti, con percorsi dedicati a cittadini e imprese, accesso tramite SPID e CIE, area personale per gestire l'utenza e pagare la Ta.Ri, e una mappa interattiva per i punti di raccolta.

AMA S.p. A. ha presentato il nuovo portale web, completamente rinnovato per offrire un'esperienza più chiara, accessibile e su misura per le esigenze di cittadini e imprese.

Il sito, online da oggi, si distingue per un design moderno, una navigazione semplificata e contenuti organizzati in due percorsi distinti: uno per le utenze domestiche e l'altro per le attività produttive e commerciali. L'obiettivo è rendere immediata la ricerca di informazioni e guidare ogni utente verso i servizi realmente utili, elimina le barriere e facilita la gestione quotidiana dei servizi ambientali.

Il direttore generale Alessandro Filippi ha sottolineato come il sito sia un punto di incontro tra azienda, comunità e città, e le novità introdotte lo confermano. Tra le principali innovazioni spicca l'accesso tramite SPID e Carta d'Identità Elettronica, che garantisce sicurezza e semplicità. Una volta effettuato il login, gli utenti possono visualizzare e gestire i dati della propria utenza, e dalla prossima bollettazione potranno pagare la tassa sui rifiuti (Ta. Ri) direttamente dall'area personale, utilizzando vari canali di pagamento elettronico.

È stato inoltre implementato un motore di ricerca innovativo per individuare correttamente dove smaltire ogni tipologia di rifiuto. Tra gli strumenti più utili del nuovo portale c'è la mappa interattiva, che consente di consultare i servizi di raccolta e localizzare i punti di conferimento sul territorio: centri di raccolta, contenitori per tessili, oli vegetali, pile e batterie, farmaci scaduti e altri presidi. Questa funzionalità semplifica la vita ai cittadini, riducendo gli errori e promuovendo una corretta gestione dei rifiuti.

In futuro, il sito sarà ulteriormente arricchito con servizi digitali per le aziende, come la gestione delle pratiche e la prenotazione di ritiri speciali, confermando l'impegno di AMA verso un'economia circolare sempre più efficiente e partecipata





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