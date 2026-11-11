Nuovo studio rivela che solo una frazione dell'obesità diagnosticata è effettivamente grave
Lo studio pubblicato su Nature propone di includere grasso corporeo e funzione degli organi nella diagnosi, rivelando che solo circa il 27% degli obesi presenta obesità clinica.
Una revisione scientifica pubblicata su Nature il 11 novembre ha stabilito che solo un quarto o un terzo delle persone attualmente diagnosticata con obesità dovrebbero essere considerate in cattiva salute. Il rapporto, redatto dal professor Francesco Rubino del King's College di Londra, propone di aggiungere al calcolo dell'indice di massa corporea ( BMI) misure di grasso corporeo, circonferenza del busto e eventuali disfunzioni degli organi correlati al peso.
Nuova definizione di obesità preclinica e clinica
Il nuovo schema distingue tra obesità preclinica, quando il fattore di rischio è principalmente presente senza sintomi clinici, e obesità clinica, quando l'alto peso provoca effettivamente disfunzioni cardiache, epatiche o renali. Secondo l'analisi, solo il 27% dei soggetti classificati come obesi per BMI presenterebbe la forma clinica della malattia, equivalente all'8,5% di tutti gli adulti.Also readThe Italian inventions helping nature fight back
Implicazioni per la prevalenza globale
Con l'alto numero di adulti (quasi 850.000) intervistati in Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti e Spagna, la nuova metodologia potrebbe ridisegnare la cartografia della prevalenza dell'obesità. L'indicatore suggerisce che tra l'1% e il 3% dei casi attuali risulterebbero nessun problema se non il BMI, mentre dal 5% al 9% troverebbero la diagnosi di obesità grazie al grasso corporeo aggiuntivo.
Prossimi passi nella pratica clinica
Secondo Rubino, la nuova definizione "fornirebbe una caratterizzazione clinica significativa della condizione, con potenziale impatto su cura e politiche sanitarie". L'applicazione di misurazioni di grasso corporeo, l'analisi di circonferenza del busto e la valutazione di eventuali disfunzioni degli organi potrebbero diventare standard nei consulti di salute pubblica. Misure più mirate potrebbero portare trattamenti più tempestivi per chi si trova nella fascia di obesità clinica.
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