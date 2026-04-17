Nuovo test del sangue promette diagnosi precoce del tumore al pancreas

Ricercatori hanno sviluppato un pannello combinato di quattro biomarcatori sanguigni in grado di identificare l'adenocarcinoma duttale pancreatico in fase iniziale con elevata accuratezza, aprendo nuove prospettive per lo screening e il trattamento di questa neoplasia aggressiva.

Una scoperta promettente potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce del tumore al pancreas . Ricercatori della Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania e della Mayo Clinic hanno sviluppato un nuovo test del sangue in grado di identificare l' adenocarcinoma duttale pancreatico , una delle forme tumorali più aggressive e con una prognosi sfavorevole. Attualmente, questo tumore viene spesso diagnosticato in fase avanzata, compromettendo l'efficacia delle terapie.

Nonostante la comunità scientifica concordi sull'importanza di una diagnosi tempestiva, mancano ancora strumenti di screening affidabili. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista, ha analizzato campioni di sangue di pazienti affetti da tumore pancreatico, confrontandoli con quelli di individui sani o con patologie simili ma non tumorali. Oltre ai biomarcatori già noti come il CA19-9 e la trombospondina 2 (THBS2), che presentano limitazioni significative (il CA19-9 può essere elevato in condizioni benigne e alcuni individui non lo producono per ragioni genetiche), i ricercatori hanno identificato due nuove proteine associate alla presenza precoce del tumore: l'aminopeptidasi N (ANPEP) e il recettore delle immunoglobuline polimeriche (PIGR). L'integrazione di questi marcatori ha portato alla creazione di un pannello combinato a quattro biomarcatori. Questo test si è dimostrato efficace nel distinguere i pazienti con tumore dai soggetti sani nel 91,9% dei casi complessivi, con un basso tasso di falsi positivi (5%). Particolarmente incoraggiante è la sua capacità di identificare correttamente l'87,5% dei casi negli stadi iniziali (I e II) e di differenziare i pazienti oncologici da quelli affetti da patologie pancreatiche non tumorali, come la pancreatite, riducendo il rischio di diagnosi errate. I risultati preliminari sono estremamente promettenti e rappresentano un passo avanti significativo. Tuttavia, i ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori conferme. Il prossimo passo sarà valutare l'utilizzo del test come strumento di screening su larga scala, includendo soggetti asintomatici, soprattutto quelli a rischio elevato per familiarità, predisposizione genetica o preesistenti condizioni pancreatiche. Se validato in studi più ampi, questo approccio diagnostico potrebbe segnare una svolta fondamentale nella lotta contro uno dei tumori più insidiosi da intercettare in tempo, migliorando drasticamente le prospettive di cura e la sopravvivenza dei pazienti





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