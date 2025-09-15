Nuovo Test Digitale per la Diagnosi Precoce dell'Alzheimer

Uno studio dell'Università di Lund presenta un nuovo test digitale BioCog per la diagnosi precoce dell'Alzheimer, dimostrando un'accuratezza del 90% nell'identificare la presenza di declino cognitivo.

L'approvazione dei primi farmaci destinati a rallentare la progressione dell' Alzheimer ha posto una nuova enfasi sulla diagnosi precoce della malattia. Per ottenere i risultati sperati, le terapie devono essere somministrate prima che il declino cognitivo diventi significativo.

In questo contesto, uno studio svolto presso l'Università di Lund presenta un nuovo test cognitivo digitale che consente ai medici di medicina generale di identificare i pazienti a rischio di sviluppare una forma iniziale di Alzheimer e di indirizzarli a una diagnosi specialistica accurata. Lo studio, pubblicato su Nature Medicine, ha valutato l'efficacia di un test auto-somministrabile, privo di necessità di assistenza medica. Lo strumento digitale, denominato BioCog, valuta la capacità mnemonica e la capacità di attenzione per determinare il profilo di rischio del paziente. L'obiettivo di questo strumento è accelerare le diagnosi precoci, vista l'imminente disponibilità di test diagnostici di laboratorio e terapie per rallentare la progressione dell'Alzheimer. Attualmente, negli Stati Uniti è stato approvato il primo test del sangue per la diagnosi precoce di Alzheimer, e presto strumenti diagnostici simili dovrebbero essere disponibili anche in Europa. Date le analisi di laboratorio relativamente costose, sottoporre l'intera popolazione anziana o anche solo i pazienti che sospettano di soffrire di demenza a un test del sangue non è un approccio sostenibile. Tuttavia, un test di screening rapido ed economico come il BioCog potrebbe rendere l'utilizzo clinico dei test del sangue per l'Alzheimer pratico e sostenibile. In caso di sospetti, i medici di medicina generale potrebbero sottoporre i loro pazienti al test digitale e indirizzare solo coloro con un alto rischio di Alzheimer verso ulteriori approfondimenti diagnostici e visite specialistiche. BioCog è stato testato su 223 volontari sotto cura presso un centro specialistico per una probabile forma di Alzheimer con declino cognitivo lieve. Utilizzando i risultati, i ricercatori svedesi hanno affinato il test e lo hanno utilizzato per valutare altri 400 pazienti che si sono rivolti a centri per l'assistenza primaria con sospetto di Alzheimer. L'accuratezza del test, nel identificare la presenza di declino cognitivo, raggiunge il 90%, superiore al 73% dei questionari tradizionali. Simulando l'adozione del test BioCog in combinazione con un test del sangue, i ricercatori hanno concluso che un tale protocollo in due fasi – con uno screening iniziale mediante lo strumento digitale e la conferma con un test del sangue – raggiungerebbe una precisione del 90% nell'identificare pazienti con una diagnosi di Alzheimer confermata in laboratorio, superiore all'80% ottenibile solo con il test del sangue





