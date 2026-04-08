Nutrie in tavola: la grigliata di Pasquetta scatena l'allarme di Bassetti

L'infettivologo Matteo Bassetti esprime preoccupazione per l'iniziativa culinaria a Gerre de' Caprioli, dove si grigliano nutrie, evidenziando i rischi sanitari legati alla mancanza di controlli e il paradosso di un'epoca restia alle vaccinazioni.

“ Grigliata di nutrie per Pasquetta? Non si fanno i vaccini ma mangiano i topi”: l’ira di Matteo Bassetti dopo quanto successo a Gerre de’ Caprioli. Le ricette e i segreti della 'Confraternita della Nutria ' svelati a Mattino Cinque, ma l'infettivologo avverte sui pericoli legati all'assenza di controlli sanitari. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi e nutrie.

È con questo duro intervento sui social che l’infettivologo genovese ha lanciato l’allarme su una delle notizie più bizzarre e discusse delle ultime festività pasquali. Il teatro di questa insolita iniziativa culinaria è un piccolo comune in provincia di Cremona. Qui, complice una proposta (che si è tradotta in realtà) per affrontare il grave problema del sovrappopolamento delle nutrie, una specie infestante che sta devastando gli argini e le campagne del Nord Italia: grigliare le nutrie. Proprio così. La “Confraternita della Nutria” a Mattino Cinque, le telecamere sono andate a documentare la preparazione di questo piatto così inusuale, raccogliendo le dichiarazioni dei membri della locale “Confraternita della Nutria”, veri e propri pionieri di questa pratica alimentare. Come si cucina la nutria? La preparazione è molto semplice, ha spiegato la cuoca della Confraternita davanti alle telecamere. La sera precedente al consumo si mette la carne a marinare con limone, aglio ed erbe aromatiche come salvia e rosmarino, qualche grano di sale e un po’ di pepe bianco. La mattina dopo, tolta dalla marinatura e asciugata con la carta da cucina, si fa un arrosto normalissimo, esattamente come si farebbe con il coniglio o il pollo. L’unica differenza è che noi la sfumiamo con la birra e non con il vino bianco.\Ma perché mangiare un roditore gigante? Il sindaco Marchi ne difende a spada tratta le qualità nutrizionali, supportato dagli esperti locali. La carne è molto magra, ha appena l’1,5% di grassi, il che la rende una delle carni più leggere esistenti in natura, hanno spiegato ai microfoni Mediaset. Inoltre, è una carne molto buona, delicata e morbida. Si presta all’arrosto, ma in caso ci venisse voglia, è ottima anche alla griglia. Per gli abitanti di Gerre de’ Caprioli che hanno aderito all’iniziativa, non si tratta di un’assurdità, ma di un recupero storico. Ci sono tantissime ricette che arrivano da un libro del Friuli degli anni ’50, che conteneva ben cinque o sei preparazioni a base di nutria, ha ricordato un membro della Confraternita. L’animale, importato originariamente in Italia per l’allevamento di pellicce (il famoso castorino), un tempo veniva consumato abitualmente. Abbiamo smesso di mangiarla perché, dopo la chiusura degli allevamenti alla fine del ventennio, non è stato istituito un percorso sanitario e una normativa che ne consentisse la somministrazione in sicurezza, hanno precisato. Oggi, chi le mangia le caccia come qualsiasi altra selvaggina. E per aggirare i rischi (almeno in teoria), utilizzano metodi casalinghi. I rischi sanitari e il paradosso. Eppure, la pratica clandestina è molto più diffusa di quanto non si creda. C’è tantissima gente che mangia le nutrie ma preferisce non dirlo, hanno confessato gli intervistati a Mattino Cinque. Ma è proprio su questa zona d’ombra normativa e igienica che si concentra l’allarme di Matteo Bassetti. La nutria selvatica, vivendo in canali e ambienti non controllati, può essere un potenziale vettore di patogeni gravi come la leptospirosi. Il fatto che i cittadini consumino carne priva di qualsivoglia controllo da parte delle ASL veterinarie rappresenta un rischio per la salute pubblica che, come sottolineato dall’infettivologo, rasenta il paradosso in un’epoca di fobia verso la scienza ufficiale e le vaccinazioni.\Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro Accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito Accedere all'archivio completo de il Fatto Quotidiano Accedere ad uno sconto dedicato a 4 corsi esclusivi della Scuola del Fatto Accedere a tutti i programmi di TvLoft Sconto del 20% sul nostro shop online Tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00)





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