Nutrizione di Genere: Perché le Linee Guida Ignorano Donne e Trans

Analisi critica della nutrizione di genere: dati 2021 mostrano sottorappresentanza femminile e lacune per identità LGBTQ+. Necessità di studi mirati.

La percezione comune vuole che le raccomandazioni nutrizionali siano universali e valide per ogni individuo, indipendentemente dalle caratteristiche biologiche o sociali. Questa assumption viene spesso data per scontata nella vita quotidiana e nella pratica clinica. Tuttavia, una riflessione approfondita rivela che le basi scientifiche su cui poggiano queste indicazioni presentano significative lacune strutturali. In particolare, la sottona rappresentanza di categorie specifiche nei dati storici mette in discussione l'universalità attuale delle diete suggerite.

La Sottorappresentanza Femminile nei Dati Scientifici

Un'analisi dettagliata condotta nel 2021 ha riportato alla luce dati sorprendenti riguardanti la composizione dei partecipanti agli studi scientifici nazionali. Una ricerca pubblicata su Science Advances ha riesaminato metodologicamente gli studi alla base dei valori di riferimento di 23 micronutrienti. Questi valori sono stati stabiliti negli Stati Uniti e in Canada, paesi pionieri, e successivamente adottati come standard in molti altri paesi del mondo. L'esame dei dati ha rivelato che le donne costituivano soltanto il 29% dei partecipanti totali.

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La discrepanza diventa ancora più marcata quando si considerano le fasi specifiche della vita biologica femminile. Le donne in gravidanza o in allattamento comparivano nei dati degli studi solo nel 17% dei casi esaminati. Questo squilibro non implica necessariamente che le attuali indicazioni nutrizionali siano scientificamente errate o pericolose. Tuttavia, sottolinea la necessità urgente di chiedersi per chi sono state effettivamente costruite queste regole dietetiche. La mancanza di dati specifici crea un vuoto informativo significativo nella pratica medica moderna.

Differenza tra Sesso Biologico e Ruoli di Genere

Spesso si verifica un equivoco fondamentale nel dibattito pubblico sulla salute alimentare. Si tende a confondere la nutrizione di genere con la semplice nutrizione destinata alle donne, relegandola a un capitolo secondario o accessorio. Questa visione è imprecisa e limitante. Il concetto di genere e il sesso biologico sono due piani distinti che spesso si intrecciano, influenzando entrambi la salute. Comprendere questa distinzione è cruciale per un approccio medico moderno ed efficace.

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Il sesso, inteso come variabile biologica, riguarda la composizione corporea, il profilo ormonale e le fasi naturali della vita come la menopausa. Il genere, invece, riguarda i ruoli sociali, le norme culturali e l'identità personale, influenzando scelte come chi cucina o come si percepisce il cibo. Questi due fattori riguardano tutte le persone, inclusi uomini, donne, persone trans e non binarie. Riconoscere questa complessità permette di evitare semplificazioni pericolose per la salute pubblica e individuale.

Impatto Biologico e Fisiologico delle Differenze

Esiste un malinteso comune secondo cui l'esistenza di differenze biologiche richieda necessariamente diete completamente separate per uomini e donne. La realtà scientifica è più sfumata e dipende dal contesto fisiologico. Ad esempio, dopo la menopausa, il calo degli estrogeni accelera significativamente la perdita di massa ossea. Questa condizione aumenta concretamente il rischio di osteoporosi e di malattie cardiometaboliche, rendendo cruciale l'assunzione mirata di calcio, vitamina D e proteine.

Anche le fasi di gravidanza e allattamento presentano richieste nutrizionali specifiche che poggiano su dati attualmente ancora scarsi. Tuttavia, in altri contesti clinici, la risposta alla dieta non cambia drasticamente. In uno studio recente su pazienti a rischio di malnutrizione, donne e uomini presentavano sintomi diversi ma traevano gli stessi benefici dal supporto nutrizionale proposto. Tenere conto di sesso e genere significa capire quando la differenza conta e quando invece è irrilevante.

Lacune Dati su Disturbi Alimentari e Identità Trans

Un terzo equivoco sottile è ritenere che dove mancano dati non esistano differenze biologiche o sociali. Questo errore è evidente nella percezione dei disturbi del comportamento alimentare. Poiché sono spesso percepiti erroneamente come patologie prevalentemente femminili, negli uomini vengono riconosciuti e diagnosticati meno frequentemente. Secondo le stime recenti, i casi maschili rappresentano fino a un caso su quattro o su tre, una proporzione significativa.

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La situazione è ancora più complessa per le persone trans e non binarie. Con una terapia ormonale affermativa, la composizione corporea e gli esami del sangue possono cambiare nel tempo in modi imprevedibili. I valori di riferimento standard, categorizzati rigidamente come "da uomo" o "da donna", non sempre si adattano a questa fluidità. I professionisti sanitari si trovano spesso a dover scegliere arbitrariamente a quale standard riferirsi, creando potenziale confusione nella cura.

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Una revisione di studi qualitativi ha riportato le parole di una persona confusa: "devo seguire i consigli per gli uomini?". Su questo tema specifico, gli studi sono pochi e si tratta prevalentemente di revisioni piuttosto che di ricerche originali. Mancano completamente indicazioni specifiche per la valutazione nutriziale adattata. Non vedere una differenza nei dati non significa che non esista; a volte significa che nessuno l'ha ancora cercata scientificamente.

La conclusione logica di questa analisi richiede un cambiamento strutturale nella ricerca. Pochi studi dietetici sono progettati per verificare se uomini e donne rispondano in modo diverso a una stessa dieta. Le donne sono sottorappresentate negli studi clinici randomizzati in generale. Capire come il sesso influenzi la risposta potrebbe rendere la nutrizione più mirata ed efficace. Servono studi che includano donne, uomini e persone di ogni identità di genere.

Inoltre, è fondamentale che le linee guida dichiarino chiaramente cosa si sa e cosa no, evitando il silenzio su dati inesistenti. I professionisti sanitari devono essere formati per fare domande diverse a persone diverse, riconoscendo le specificità individuali. Questo lavoro è lungo e complesso, ma comincia da una domanda semplice. Si dice che siamo ciò che mangiamo. Forse è il momento di chiederci per chi sono state scritte le regole attuali.