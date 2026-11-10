Nvidia, Alice Huang Le scomparsa: il caso della presunta spia cinese

La donna al centro del caso Nvidia ha disattivato profilo WeChat ed email, mentre le forniture di chip a società cinesi finiscono sotto indagine e davanti a un tribunale.

Alice Huang Le, 43 anni, risulta irreperibile dopo che il New York Times ha riferito che il suo profilo WeChat e il suo indirizzo di posta elettronica sono stati disattivati. Il nome della donna è legato a una presunta relazione extraconiugale con Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, e a ricostruzioni giornalistiche su una rete di società che avrebbe procurato chip dell'azienda ad acquirenti cinesi. Anche il caso che coinvolge la donna e Huang è finito in tribunale.

Secondo il New York Times, Alice Huang Le avrebbe cancellato ogni traccia fisica e digitale della propria presenza. La vicenda si inserisce in un quadro di sospetti che riguardano i rapporti personali e commerciali della donna con il vertice del gruppo tecnologico statunitense.

Also read Scandalo Jensen Huang: Inchiesta Nvidia su legame con Alice Huang

Come sarebbe nata la rete di forniture di chip

La rete di forniture sarebbe stata costruita, secondo The Information, da Alice Huang Le insieme al marito e alla sorella, tra Cina e Singapore. Il sito, che cita due persone a conoscenza della donna, sostiene che la presunta relazione con Jensen Huang avrebbe agevolato questi contatti.

Al centro della rete ci sarebbe Shanghai Century Litong, società con sede in Cina fondata nel giugno 2023. Nell'ottobre dello stesso anno l'impresa aveva ottenuto da Nvidia lo status di partner cloud privilegiato, che le garantiva un accesso prioritario ai chip del gruppo.

Advertisement

Quando gli ordini di semiconduttori sottoposti alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni hanno iniziato a bloccarsi, Alice Huang Le avrebbe sfruttato i propri rapporti con Nvidia e con i suoi distributori per assicurarsi le forniture. Secondo il rapporto citato, attraverso questi contatti sarebbe riuscita a far arrivare chip in Cina.

Le prove fotografiche e i registri di viaggio

Secondo la Cnn, Alice Huang Le e Jensen Huang sono stati fotografati insieme già nel settembre 2024, in un resort di golf in California. Le immagini erano comparse su WeChat.

I registri dell'Agenzia delle Dogane e della Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti documentano dieci visite della donna nel Paese dal 2017. La più recente risale al marzo dello scorso anno, quando è stata fotografata durante una visita alla sede centrale di Nvidia a Santa Clara, in occasione della conferenza annuale dell'azienda.

Megaspeed International sotto indagine

Alice Huang Le è diventata direttrice di Megaspeed International nel 2023. Secondo la Cnn, nei tre anni successivi alla sua nomina la società è cresciuta in modo significativo, e alcuni analisti citati dall'emittente stimano che abbia comprato semiconduttori per un valore superiore a 4 miliardi di dollari.

Advertisement

I documenti societari consultati dalla Cnn indicano inoltre che Megaspeed ha ricevuto finanziamenti dal gruppo tecnologico cinese Alibaba. Megaspeed International è oggetto di indagini per aver potenzialmente consentito ad aziende cinesi un accesso non autorizzato ai chip statunitensi.