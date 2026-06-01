Nvidia annuncia RTX Spark Superchip, il chip per PC più efficiente mai costruito

Nvidia presenta alla Computex di Taiwan il RTX Spark Superchip, un nuovo chip integrato che sostituisce le tradizionali schede grafiche e alimenterà PC con Windows, promettendo 24 ore di autonomia e agenti AI proattivi. Il prodotto, sviluppato con MediaTek e prodotto da TSMC, segna una rivoluzione nel settore dei PC e sfida direttamente Apple e Intel.

Nvidia , colosso americano dei chip per l'intelligenza artificiale, lancia una nuova sfida alla concorrenza, in particolare Apple e Intel. Il CEO Jensen Huang ha annunciato alla fiera Computex a Taiwan che presenterà il chip per PC più efficiente mai costruito.

La novità risiede nel superamento delle tradizionali schede grafiche, con chip integrati che alimenteranno l'intero PC, abbinati al software Windows di Microsoft. Il prodotto si chiamerà RTX Spark Superchip e debutterà sul mercato il prossimo autunno. È stato progettato per eseguire agenti AI capaci di lavorare proattivamente tra le app e funzionare in background come compagni di squadra personali.

L'obiettivo è sfruttare il rinnovo previsto dei consumatori che vogliono aggiornare dispositivi vecchi, per utilizzare le ultime applicazioni di IA che messo sotto pressione l'hardware più datato. Il nuovo chip di Nvidia incorpora la sua unità di elaborazione grafica Blackwell RTX con un'unità centrale di elaborazione Grace, promettendo una batteria con 24 ore di autonomia. È stato progettato con la società taiwanese di chip MediaTek e sarà prodotto da TSMC.

Huang ha dichiarato che Nvidia sta reinventando il PC per la prima volta in 40 anni, con agenti AI reattivi che sostituiscono mouse e tastiera, modificando totalmente il modo in cui le persone interagiscono con i loro computer. Ci è voluto tutto questo tempo per reinventare completamente il funzionamento del PC, ha aggiunto Huang, con Nvidia e Microsoft che hanno collaborato per tre anni sul progetto.

I dispositivi iniziali di Microsoft saranno disponibili nel corso di quest'anno, rivolti a un gruppo di utenti definiti premium: sviluppatori di IA, creatori e giocatori. Nvidia precisa che col tempo si tratterà di una famiglia di circa 30 laptop e più di 10 PC desktop destinati a consumatori di ogni tipo. Il mercato dei chip per PC è storicamente dominato da Intel e AMD con i processori x86.

I chip Nvidia combineranno GPU basate sull'architettura Blackwell e il nuovo processore N1X basato su Arm, insieme a 128 gigabyte di memoria unificata, su tecnologia 3 nm di TSMC. Questi componenti sono progettati su misura da MediaTek di Taiwan. I chip basati su Arm sono più efficienti perché utilizzano un insieme di istruzioni più semplice rispetto ai processori x86, noti soprattutto per la loro potenza e per l'uso di un insieme di istruzioni complesso.

I primi laptop dotati di questi nuovi chip avranno uno spessore di appena 14 millimetri. Per quanto riguarda la concorrenza, Apple alla fine dello scorso anno ha lanciato il chip M5, destinato ai MacBook più recenti, e considerato il principale chip processore per laptop di consumo, attrezzato per eseguire applicazioni di IA localmente su un dispositivo.

Qualcomm invece è entrata nella competizione nel 2023, con il suo processore Snapdragon X Elite, in sfida aperta a Intel e AMD, dominatori storici dei chip per PC. Secondo Gartner, nel primo trimestre del 2026 Lenovo, HP, Dell e Apple hanno rappresentato il 73% delle spedizioni globali di PC. Asus e Acer hanno ottenuto rispettivamente il 6,7% e il 6,4%, mentre la fetta più piccola è rappresentata da Microsoft.

Quest'ultima ha incassato un vero flop con il lancio dei suoi PC Copilot con marchio AI nel 2024, con reazioni negative dei consumatori che hanno costretto l'azienda a correre ai ripari. Poche ore prima del discorso di Huang a Taiwan, il dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha emesso nuove linee guida per chiarire che spedire i chip AI di Nvidia a filiali al di fuori della Cina richiedeva una licenza per i gruppi con sede in Cina, così da togliere alle aziende tecnologiche la possibilità di accedervi.

Dopo l'annuncio del nuovo progetto di Nvidia, le borse asiatiche hanno risposto con performance molto positive, trainate dal tech. Il testo prosegue con un commento sullo snobismo italiano verso l'AI, definendolo un'opportunità quasi irripetibile per invertire il trend della bassa produttività del lavoro, ma non vissuta come tale dalle aziende italiane. Il governo Meloni non ha voluto un ministro per il Digitale, ha adottato una strategia senza fondi ed esclude software e cloud dagli incentivi fiscali.

Si ricorda il 30 aprile 1993, le monetine a Craxi e il World Wide Web per tutti, osservando che per un decennio ci si è occupati di questione morale anziché di questione digitale, e che poi recuperare è diventato quasi impossibile





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