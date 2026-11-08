Nvidia avvia indagine indipendente su Jensen Huang per scandalo e spionaggio

Nvidia ha avviato un'indagine indipendente dopo che Jensen Huang ha ammesso l'infedeltà matrimoniale e accuse di spionaggio. Scopri i dettagli sull'impatto e le reazioni.

Nvidia ha annunciato domenica l'avvio di un'indagine indipendente a seguito di accuse gravi che coinvolgono il suo fondatore e amministratore delegato, Jensen Huang. Questa decisione segue un articolo sui media che suggeriva un legame stretto tra Huang e un'imprenditrice cinese, accusata di aver fornito informazioni a Pechino. L'azienda sottolinea che il Consiglio di Amministrazione sta prendendo questa misura per garantire la massima trasparenza e integrità aziendale.

Il CEO Jensen Huang ha diretto una comunicazione privata ai dipendenti di Nvidia, in cui ha ammesso pubblicamente di essere stato infedele a sua moglie. Nell'ambito di questa confessione, Huang ha preso "la piena responsabilità" per le sue azioni personali. La dichiarazione del manager mira a chiarire che, sebbene la sfera personale sia stata compromessa, il suo impegno verso l'azienda rimane inalterato e dedicato alla riconquista della fiducia di dipendenti, soci e azionisti.

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Dettagli sull'indagine e il ruolo di Megaspeed

Il New York Times aveva riferito il mese scorso, novembre 2026, che le autorità statunitensi stavano esaminando Alice Huang, una dirigente della società Megaspeed con sede a Singapore. Questa azienda acquista chip per l'intelligenza artificiale da Nvidia, ma è sotto scrutinio perché sospettata di aver facilitato l'accesso di Pechino a tecnologie avanzate vietate all'esportazione in Cina. L'indagine interna di Nvidia valuterà se Jensen Huang sia stato effettivamente oggetto di un'operazione di intelligence straniera.

Un comunicato ufficiale di Nvidia precisa che il Consiglio di Amministrazione, assistito da un consulente legale esterno indipendente, supervisionerà questa inquiry. Sebbene il board non ritenga attualmente che la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o i segreti aziendali di Nvidia siano stati compromessi, l'esame approfondirà tutte le informazioni disponibili. L'obiettivo è stabilire con certezza l'entità del potenziale rischio di spionaggio industriale e internazionale.

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Posizioni dei soggetti coinvolti e reazione del Congresso

In risposta alla crescente pressione politica, i principali legislatori repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno chiesto a Jensen Huang di fornire un briefing al Congresso entro questo mese. Questa richiesta evidenzia la sensibilità del governo americano riguardo alla protezione delle tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate. La richiesta di audizione riflette le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale legate alle catene di approvvigionamento dei semicondotti e al possibile trasferimento illecito di know-how.

Nonostante le complesse circostanze personali e le accuse di spionaggio internazionale, un portavoce di Nvidia ha confermato che Jensen Huang è "impegnato a continuare a guidare NVIDIA come amministratore delegato senza interruzioni". La direzione aziendale sembra voler separare nettamente la vita privata del leader dalle operazioni strategiche dell'azienda, mantenendo la continuità operativa fondamentale per il settore tecnologico globale e la stabilità del mercato azionario.

Impatto reale sul mercato e prossimi passi

L'annuncio della procedura investigativa interna di Nvidia avviene in un momento delicato per il mercato delle tecnologie avanzate. La società rimane un player dominante nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale, con catene di fornitura che attraversano Singapore e altri mercati asiatici. L'indagine potrebbe avere ripercussioni sulla reputazione aziendale e sulle relazioni con i partner commerciali che operano in zone grigie della normativa sull'export statunitense.

Le prossime settimane saranno cruciali per determinare l'esito dell'indagine indipendente. Il consiglio di amministrazione dovrà presentare eventuali report alle autorità competenti e alla comunità finanziaria. La trasparenza in questa fase definirà non solo il futuro professionale di Jensen Huang, ma anche la posizione competitiva di Nvidia nella corsa globale alla supremazia tecnologica dell'intelligenza artificiale, tra il 8 novembre 2026 e gli sviluppi futuri.