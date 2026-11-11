Nvidia Board Ousts Jensen Huang Following Espionage Probe

Nvidia's board prepares to remove CEO Jensen Huang after revelations of extramarital affairs and links to Chinese espionage, causing a $600 billion market drop.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia sta valutando la rimozione immediata dell'amministratore delegato Jensen Huang. Questa decisione critica segue le rivelazioni del Wall Street Journal del mercoledì 11 novembre relative a due relazioni extraconiugali del dirigente. Una di queste coinvolgerebbe una presunta spia cinese, innescando una crisi senza precedenti nell'azienda.

Valore Azionario e Impatto Finanziario

La voce della potenziale destituzione ha avuto un impatto devastante sui mercati finanziari globali. Le azioni di Nvidia sono scese di circa l'8% durante le contrattazioni dopo la chiusura di mercoledì. Da quando il consiglio ha annunciato l'avvio dell'indagine, l'azienda ha perso circa 600 miliardi di dollari di valore di borsa questa settimana. Questa valutazione complessiva dell'azienda è stimata in circa 4.000 miliardi di dollari, rendendo la crisi un evento economico di portata storica.

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Dettagli delle Relazioni e Indagine

Secondo quanto riportato dal New York Times, una delle relazioni extraconiugali coinvolgeva Kimberly Powell. Lei è la vicepresidente della salute di Nvidia e riferiva direttamente a Huang. Il quotidiano ha citato cinque persone che lavoravano nell'azienda per confermare i dettagli della dinamica. Huang ha rifiutato di commentare la situazione, interrompendo la chiamata telefonica con i giornalisti quando gli è stato chiesto.

Connessioni Cinesi e Responsabilità

La controversia si è aggravata con le rivelazioni riguardo alla relazione di Huang con Alice Huang. L'intelligence degli Stati Uniti ha affermato che Alice Huang avrebbe facilitato le spedizioni di chip Nvidia verso aziende cinesi. Nella domenica precedente, Jensen Huang ha inviato una memo ai dipendenti, assumendosi la piena responsabilità dell'infedeltà. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulla relazione con la donna citata dall'intelligence.

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Supporto Politico e Procedura Legale

Nonostante la crisi interna, il presidente Donald Trump ha espresso sostegno pubblico a Huang. Il leader politico ha definito Huang un uomo onorevole e ha elogiato il suo lavoro per il paese. Tuttavia, Huang rischia una subpoena congressuale se non fornisce un briefing a porte chiuse sulle accuse. L'indagine è attualmente supervisionata da direttori indipendenti con consulenza legale esterna.

Profili e Successione Tecnica

Nvidia è stata cofondata nel 1993 da Jensen Huang, Curtis Priem e Chris Malachowsky. L'azienda è diventata il fornitore dominante di chip per l'intelligenza artificiale in oltre tre decenni. Gil Luria di D.A. Davidson ha avvisato che la mancanza di un piano di successione potrebbe rendere difficile la transizione. Se la violazione delle politiche aziendali è provata, il consiglio agirà rapidamente per proteggere l'istituzione tecnologica.