Nvidia crolla: il collasso finanziario dell'AI e il rischio sistema globale

L'epico crollo di Nvidia espone i rischi del sistema AI. Con 60 miliardi investiti e garanzie da 105 miliardi, il mercato teme una bolla tecnologica sistemica.

Il duplice crollo di Nvidia, prima a livello di bilanci societari e poi nei mercati finanziari, rappresenta l'epicentro di una crisi sistemica di cui la magnitudo precisa rimane ancora oggetto di dibattito tra gli analisti. Quel che appare certo, tuttavia, è che le difficoltà dell'azienda guidata da Jensen Huang non possono essere considerate un fenomeno isolato confinato alla sola sede di Santa Clara. La natura del colosso dei semiconduttori ha trasformato il suo destino in un indicatore primario per l'intera economia digitale globale, influenzando settori ben oltre l'hardware tradizionale.

La struttura finanziaria complessa di Nvidia

Nvidia non opera esclusivamente come il principale fornitore dei chip più avanzati per l'Intelligenza Artificiale, un ruolo che le ha fruttato ricavi per 96,2 miliardi di dollari nel trimestre chiuso a luglio. Di questa cifra totale, ben 89 miliardi provengono specificamente dai processori installati nei data center, confermando la dominanza assoluta nel settore computazionale. Ma la sua influenza si estende ben oltre la semplice vendita di hardware, poiché l'azienda agisce contemporaneamente come finanziatore, azionista di riferimento e garante per numerosissime realtà del settore tecnologico.

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La strategia di accumulo di equity e debiti ha visto la società impiegare circa 35 miliardi di dollari per acquisire stake in diverse aziende, di cui 20 miliardi sono stati destinati esclusivamente a Groq. Quest'ultima progetta chip specifici per far girare modelli di Intelligenza Artificiale già addestrati, creando un ecosistema dipendente dalla certificazione tecnica di Nvidia. Parallelamente, il colosso ha allocato 5 miliardi in Intel, un produttore di microchip storico, e 3,5 miliardi nella taiwanese MediaTek, specializzata in processori per smartphone.

L'impegno finanziario continua con fiches da 2 miliardi ciascuna investite in Marvell, Synopsys, Coherent, Lumentum, CoreWeave e Nebius. Ulteriori investimenti da un miliardo a testa sono stati effettuati nella finlandese Nokia e nella coreana Naver. Questa rete di interessi crea una dipendenza reciproca: se Nvidia vacilla, la stabilità finanziaria di tutte queste controparti rischia di essere compromessa direttamente o indirettamente.

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L'esposizione diretta con OpenAI e il rischio bolla

Oltre 60 miliardi sono stati investiti complessivamente nell'ecosistema dell'IA, con la metà di questa somma riversata in OpenAI, l'entità che ha creato ChatGpt. Altre cifre significative includono 5 miliardi in Safe Superintelligence e 2 miliardi nella xAI di Elon Musk. La somma di 11 miliardi è stata distribuita tra più di altre 200 società, consolidando il ruolo del colosso dei chip come grande finanziatore del sistema. Questa rete di crediti e garanzie rende Nvidia esposta al rischio di default dei suoi clienti più importanti.

Un esempio concreto di questa interdipendenza riguarda il campus di 4,25 gigawatt in Ohio, dove per vent'anni gireranno solo le macchine di OpenAI. Nvidia ha garantito fino a un ammontare di 105 miliardi i canoni che l'azienda dovrà pagare per questo sito, assicurandosi di fatto che i pagamenti avvenissero anche se OpenAI avesse incontrato difficoltà. Inoltre, Nvidia compra la capacità di calcolo che i "neocloud" non riuscissero a vendere ad altri clienti, permettendo a queste società di portare in banca i contratti che impegnano Nvidia per farsi prestare il denaro con cui acquistare i chip.

Questa dinamica ricorda la "bolla" delle telecomunicazioni di fine Anni '90, quando nomi come Cisco e Lucent prestavano soldi alle compagnie telefoniche perché comprassero i loro prodotti. Allora la situazione non finì bene e potrebbe non finire bene nemmeno adesso. A ottobre anche il Fondo monetario ha indicato lo stretto rapporto tra fornitori e clienti tra gli elementi che potrebbero aggravare un calo del comparto tech, evidenziando come la sostenibilità del modello attuale sia messa in discussione.

Impatto sul mercato e prossime quotazioni

La settimana prossima la quotazione di Anthropic, il creatore del chatbot Claude, potrebbe rivelarsi un test decisivo per il mercato. L'operazione promette di essere la più grande di sempre per un'azienda di Intelligenza Artificiale, con una valutazione complessiva della società fino a 1.400 miliardi di dollari. Accanto all'offerta al pubblico, Nvidia si è già impegnata a prenderne per 10 miliardi, scommettendo sulla crescita continua della domanda di infrastruttura computazionale.

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Per ora non si è tirata indietro e, a ieri, Anthropic non intendeva rinviare lo sbarco in Borsa. Ma se quell'assegno saltasse, bisognerebbe trovare altrove più di un terzo del collocamento. Lo si saprebbe proprio mentre il mercato fissa il prezzo, creando un potenziale scenario di volatilità estrema. La reazione dei concorrenti come Amd e Broadcom, che progettano chip concorrenti a quelli di Nvidia, e i guadagni di Alphabet, Amazon e Microsoft, che i processori hanno cominciato a disegnarseli in casa dalle Tpu di Google ai Trainium di Amazon, suggeriscono una frammentazione del mercato.

Geopolitica e regolamentazione sull'export

Infine, la Cina potrebbe subire le onde sismiche di Nvidia, dato che il contesto geopolitico sta cambiando rapidamente. Il fondatore appena estromesso era il consigliere più ascoltato da Donald Trump sull'Intelligenza Artificiale e sosteneva che vendere chip a Pechino convenisse all'America per mantenere la leadership tecnologica. Tuttavia, le posizioni stanno evolvendo verso una maggiore restrizione.

Ora al Senato il leader democratico Chuck Schumer spinge due disegni di legge per stringere i controlli sull'export di tecnologie avanzate. Questo passaggio potrebbe limitare ulteriormente il mercato totale di Nvidia, riducendo i ricavi potenziali e aumentando la pressione sugli investitori. La combinazione di rischi finanziari interni e barriere commerciali internazionali crea un quadro complesso per il futuro immediato del settore e per la valutazione delle azioni tecnologiche globali.