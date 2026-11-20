La vendita allo scoperto azionaria di Chris Lamarco sulla Nvidia si rivela precisa. Il documento di Culper Research predice il crollo del titolo e le irregolarità commerciali.

Le azioni di Nvidia hanno subito un drastico crollo del venti per cento, cancellando oltre mille miliardi di dollari di capitalizzazione di borsa. Questo drammatico evento finanziario ha riportato in auge la figura degli investitori che operano con la vendita allo scoperto. Il colosso dell'intelligenza artificiale ha perso gran parte del suo valore in pochi giorni, segnando un momento storico per i mercati globali.

La Previsione Esatta di Chris Lamarco

Chris Lamarco, fondatore di Culper Research, aveva pubblicato un documento dettagliato il tredici maggio duemilaventisei. In quella sede, Lamarco aveva spiegato le motivazioni della sua scommessa ribassista contro il titolo tecnologico. Il suo analisi si basava sulla presunta illegalità dei traffici verso la Cina, nonostante i divieti governativi statunitensi.

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Lamarco sosteneva che Nvidia mentiva sulle proprie entrate in territorio cinese. Sebbene l'azienda affermasse che il fatturato si era azzerato dopo le restrizioni commerciali dell'aprile duemilaventicinque, Lamarco quantificava almeno il venti per cento del ricavo legato a Pechino. Questa stima si fondava su una rete di intermediari nel sudest asiatico.

Il documento rivelava l'esistenza di Megaspeed, un'azienda chiave nel meccanismo di evasione. Alice Huang, dirigente di Megaspeed, era al centro delle indagini per presunti legami con i servizi segreti cinesi. La Cia aveva espresso sospetti specifici sulla sua fedeltà, creando un quadro di rischio geopolitico e aziendale molto elevato.

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I Dettagli degli Investighi e le Relazioni

Le indagini di Lamarco hanno raggiunto il culmine dopo l'otto novembre. In quella data, Jensen Huang ha ammesso pubblicamente la sua relazione extraconiugale con Alice Huang. Lamarco possedeva già queste informazioni sei mesi prima, durante la stesura del suo rapporto iniziale. La sua analisi era quindi basata su prove concrete e non su semplici speculazioni.

Il percorso investigativo è iniziato nel duemilaventicinque. Lamarco era rimasto incuriosito da alcuni articoli di giornale che mettevano in dubbio le pratiche commerciali. La situazione si è fatta più urgente nel marzo duemilaventisei, quando la giustizia statunitense ha avviato inchieste verso Super Micro Computer. Questa azienda era accusata di contrabbandare processori Nvidia in Cina.

Per confermare le sue tesi, Lamarco ha mobilitato una rete di investigatori privati. Il team ha intervistato ex dipendenti della Nvidia e analizzato documenti societari con sede a Singapore e Malaysia. Hanno inoltre esaminato attentamente i contenuti di YouTube per trovare video che provassero la natura dei rapporti tra Jensen Huang e Alice Huang.

Il Contesto Politico e il Viaggio in Cina

Il contesto politico ha aggravato la vulnerabilità di Nvidia. Il segretario di stato Marco Rubio aveva avvisato il presidente Trump dei problemi aziendali. Nonostante l'avvertimento, Trump ha deciso di procedere con il viaggio di stato a bordo dell'Air Force One. Inizialmente, Jensen Huang era stato escluso dalla delegazione ufficiale.

La situazione è cambiata drasticamente in Alaska. Jensen Huang si è imbarcato sull'aereo presidenziale alla vigilia del viaggio. Questo movimento ha fatto toccare le azioni della Nvidia ai loro massimi storici in borsa. L'investitore ha percepito questa approvazione implicita come un segnale di rischio elevato, decidendo di mantenere la sua posizione short.

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Le Conseguenze per il Mercato e gli Investitori

Il fallimento delle azioni di Nvidia ha avuto un impatto enorme sui mercati. Gli investitori che avevano seguito l'analisi di Lamarco hanno realizzato guadagni significativi. Tuttavia, la natura dello short selling rende questa strategia altamente rischiosa. Gli investitori sono spesso accusati di creare disastri finanziari con le loro vendite.

Nonostante la popolarità negativa, lo short selling svolge una funzione di controllo. Spesso gli short seller identificano problemi esistenti che altri ignorano. Nel caso di Nvidia, Lamarco ha visto per primo i rischi legati alla conformità normativa e alle relazioni personali del manager.

L'Impatto Virale e la Reazione di Lamarco

La pubblicazione del documento ha avuto effetti immediati e virali. Dopo l'otto novembre, le visualizzazioni dei post di Lamarco su X hanno raggiunto milioni di utenti. Il suo telefono ha iniziato a ricevere centinaia di chiamate da giornalisti e analisti finanziari. La pressione mediatica è diventata insostenibile per l'investitore.

Lamarco ha disattivato le notifiche su X per gestire il flusso di informazioni. Ha anche deciso di rifiutare tutte le interviste televisive per mantenere il anonimato. La sua storia dimostra quanto sia complesso operare nel settore della vendita allo scoperto. Nonostante le critiche ricevute in passato, la sua analisi si è dimostrata accurata e proficua per chi ha creduto in essa.

L'episodio Nvidia rappresenta un caso studio emblematico per il settore finanziario. La vendita allo scoperta non è solo una speculazione, ma un'analisi profonda delle informazioni aziendali. Chris Lamarco ha dimostrato che la ricerca dettagliata può prevalere sulle narrative ufficiali delle grandi corporation. Il suo caso rimarrà un riferimento per gli investitori che cercano di navigare in mercati complessi e interdipendenti.