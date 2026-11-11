Nvidia Destituisce Jensen Huang per Scandalo Relazioni e Spionaggio

Il consiglio di amministrazione di Nvidia prepara l'esonero del CEO Jensen Huang per due relazioni extraconiugali, inclusa una con una presunta spia cinese.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia sta preparando le pratiche per destituire l'amministratore delegato Jensen Huang. Questa decisione arriva dopo che il Wall Street Journal ha riportato, il mercoledì 11 novembre, che l'azienda ha scoperto due relazioni extraconiugali da parte del leader. Una di queste relazioni coinvolgerebbe una sospetta spia cinese, innescando una crisi istituzionale senza precedenti.

Dettagli del Consiglio e Nuove Accuse

I verbali suggeriscono che il consiglio di amministrazione si riunirà già mercoledì per discutere il futuro di Jensen Huang. La pressione interna è cresciuta esponenzialmente dopo le rivelazioni del Wall Street Journal citando fonti vicine alla gestione aziendale. La questione non riguarda più solo la condotta privata, ma si è trasformata in un rischio legale e operativo di livello globale per la corporation californiana.

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In precedenza nello stesso giorno, il New York Times ha confermato che Jensen Huang aveva intrattenuto una relazione con Kimberly Powell. Lei ricopre il ruolo di vicepresidente del settore sanitario presso Nvidia e riferisce direttamente all'amministratore delegato. Il giornale americano ha citato cinque fonti interne all'azienda per confermare la natura del legame professionale e personale tra i due dirigenti.

Posizioni degli Stakeholder e Accuse di Spionaggio

Nvidia non ha rilasciato dichiarazioni immediate alla richiesta di commento sui recenti sviluppi. Reuters ha tentato di verificare le informazioni ma non è riuscito a confermare autonomamente i dettagli delle dichiarazioni giornalistiche. La situazione è diventata critica pochi giorni dopo che Jensen Huang ha ammesso pubblicamente di aver tradito la moglie, Alice Huang.

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L'indagine del consiglio si focalizza ora sulla possibilità che Jensen Huang sia stato il bersaglio di un'operazione di intelligence straniera. La controversia ha attirato l'attenzione di legislatori statunitensi e investitori preoccupati. Al centro del fuoco incrociato c'è Alice Huang, una figura che i servizi di intelligence degli Stati Uniti hanno identificato come facilitatrice nelle spedizioni di chip Nvidia verso aziende cinesi.

Impatto sul Mercato e Prospettive Future

Le azioni di Nvidia hanno subito un crollo immediato del circa 8% nelle contrattazioni dopo l'orario di chiusura. Questa flessione rappresenta solo l'ultimo capitolo di una perdita finanziaria drammatica. Il titolo ha perso oltre 300 miliardi di dollari di valore di mercato da quando sono emerse le prime notizie sulla relazione con Alice Huang.

Un eventuale allontanamento di Jensen Huang creerebbe un vuoto di leadership significativo. Nvidia è attualmente valutata 4.000 miliardi di dollari e costituisce un pilastro fondamentale nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. La società detiene il dominio sui chip essenziali per addestrare modelli di intelligenza artificiale avanzata.

La stabilità del settore è ulteriormente minacciata dalla dipendenza dei servizi globali dai prodotti dell'azienda. Tecnologie come ChatGPT di OpenAI si basano sull'infrastruttura hardware fornita da Nvidia. L'uscita del fondatore accelererebbe i tempi di una riorganizzazione strutturale complessa in un momento di massima tensione geopolitica sul controllo dell'intelligenza artificiale.