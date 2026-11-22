Il Segretario al Tesoro Bessent esige chiarimenti da Nvidia sulle vendite in Cina e sulla responsabilità interna, mentre Trump invoca il ritorno di Jensen Huang.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lanciato un formale richiamo a Nvidia per ottenere risposte dettagliate riguardo alle vendite di chip verso il mercato cinese, concentrandosi specificamente sull'identità dei responsabili della conformità normativa all'interno dell'azienda. Questa richiesta di trasparenza è stata avanzata domenica dal Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, in un'intervista trasmessa sul programma televisivo "Face the Nation" della CBS, dove ha dichiarato esplicitamente che il governo vuole comprendere a fondo la cultura aziendale che ha permesso tali transazioni.

Indagine sulla Conformità e Responsabilità Direzionali

La pressione normativa si è intensificata drasticamente dopo le dimissioni del fondatore e ex direttore generale di Nvidia, Jensen Huang, avvenute in seguito alla rivelazione di una relazione extraconiugale con una dirigente dell'azienda. Questa dinamica personale è stata legata a un presunto caso di spionaggio, poiché i servizi di intelligence americani sospettano che la donna coinvolta fosse una spia cinese, innescando una reazione a catena di indagini istituzionali e azioni legali da parte degli investitori.

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Bessent ha sottolineato l'urgenza di questa investigazione, affermando che è nell'interesse di Nvidia agire rapidamente per chiarire i fatti e delineare la struttura gerarchica delle decisioni prese. L'autorità finanziaria statunitense ha già stabilito contatti diretti con la dirigenza ad interim dell'azienda, con i membri principali del consiglio di amministrazione e con i loro legali, al fine di raccogliere prove e dichiarazioni formali sul funzionamento interno del departmento compliance.

Il Segretario al Tesoro ha espresso la ferma intenzione di identificare con precisione a quale livello aziendale fosse stata presa la conoscenza delle operazioni a rischio. La domanda centrale per gli investigatori americani riguarda la scala verticale della responsabilità: se l'informazione fosse circolata solo ai livelli inferiori, se fosse stata gestita a un livello intermedio o se, al contrario, la conoscenza fosse giunta fino ai vertici più alti del management, includendo l'allora CEO Huang.

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Posizioni Istituzionali e Nuove Restrizioni Commerciali

Parallelamente alle indagini interne, l'amministrazione del presidente Donald Trump ha rafforzato il quadro normativo export, emanando una nuova norma che restringe ulteriormente l'accesso della Cina ai chip avanzati per l'intelligenza artificiale. Questa mossa strategica è stata attuata pochi giorni dopo le dimissioni di Huang e mira a inasprire i controlli sulle tecnologie sensibili, soprattutto in vista del viaggio diplomatico di Trump in Cina avvenuto la settimana precedente per incontri con il presidente Xi Jinping.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Nvidia, Harvey Jones, ha già dichiarato pubblicamente che il board non prenderà in considerazione la possibilità di riassumere Jensen Huang, chiudendo ogni speranza di un ritorno immediato del fondatore nella gestione operativa della società. Questa posizione ufficiale contrasta con le dichiarazioni espresse venerdì dal presidente Trump, il quale ha dichiarato di auspicare che Huang presenti le proprie scuse e che torni a ricoprire un ruolo nella compagnia, sollevando ulteriori interrogativi sul divario tra retorica politica e decisioni aziendali concrete.

Di fronte a questa divergenza di opinioni, Bessent ha mantenuto un tono cauto, affermando che sono necessarie ulteriori informazioni prima di esprimere un giudizio definitivo sull'opportunità del ritorno di Huang o di altre misure punitive specifiche. Il governo federale continua a monitorare la situazione da vicino, valutando ogni mossa del consiglio di amministrazione di Nvidia alla luce degli interessi di sicurezza nazionale statunitensi e della necessità di proteggere la supremazia tecnologica del paese.

Impatto sul Mercato e Prossimi Passi

L'incertezza generata da queste inchieste ha creato un clima di tensione nel settore dei semiconduttori, influenzando la percezione degli investitori e le dinamiche di mercato globali. La proposta di azione legale collettiva avanzata dagli investitori sottolinea la gravità percepita dei rischi legali e reputazionali affrontati dall'azienda, mentre le indagini dell'FBI e del Congresso garantiscono che le conseguenze legali potranno estendersi ben oltre le mura aziendali.

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Nella fase immediatamente successiva, l'attenzione si sposterà sui risultati dell'indagine interna guidata dal consiglio di amministrazione e sulle eventuali sanzioni imposte dalle autorità federali. Bessent ha ribadito la fiducia che Nvidia fornirà risposte complete e robuste, ma ha anche chiarito che la volontà del governo americano è quella di garantire una conformità rigorosa alle leggi export, indipendentemente dallo status o dall'importanza storica delle figure aziendali coinvolte nel contenzioso.