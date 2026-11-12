Nvidia e Jensen Huang: Il Consiglio Esamina la Successione per Scandalo Spionaggio

Il Cda di Nvidia valuta il futuro di Jensen Huang dopo accuse di spionaggio cinese e tradimenti. Perdite di 600 miliardi e incertezza sulla leadership del colosso dell'IA.

Il Consiglio di amministrazione di Nvidia si è riunito d'urgenza per deliberare il destino del fondatore e amministratore delegato Jensen Huang, segnando un momento critico nella storia dell'azienda. Questa decisione arriva a seguito delle gravi rivelazioni sulla relazione sentimentale tra Huang e una manager, identificata come Alice Huang, sospettata di essere una spia cinese. Inoltre, sono emerse prove di una seconda relazione con un'altra dipendente dell'azienda, aumentando la pressione sui vertici del colosso dei semiconduttori. La notizia, anticipata dall'agenzia Reuters, ha scatenato un crollo immediato del titolo nelle contrattazioni fuori orario, mentre Nvidia mantiene un silenzio stampa assoluto. La fiducia degli investitori è stata seriamente scossa da questi eventi interni che mettono a rischio la stabilità della guida aziendale.

Impatto Finanziario e Indagine su Megaspeed

Le conseguenze finanziarie del caos aziendale sono già evidenti e devastanti per il valore di mercato. Nvidia ha perso circa 600 miliardi di dollari di capitalizzazione dall'inizio della crisi, un segnale chiaro della paura dei mercati riguardo alla governanza. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il destino professionale del manager appare ormai segnato a causa della gravità delle accuse. L'indagine si concentra su Megaspeed International, una società di gestione dati con sede a Singapore fondata da Alice Huang, nota anche con il nome di Huang Le. Questa entità è un cliente importante per Nvidia, ma è stata al centro di sospetti riguardanti il dirottamento illegale di chip verso la Cina.

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Le ultime informazioni, fornite da Bloomberg, indicano che Alice Huang ha fatto rientro in Cina, chiudendo di fatto la sua presenza nelle attività aziendali internazionali. Il suo allontanamento è visto come la fine di un'era in cui Huang ha guidato il boom globale dell'intelligenza artificiale, diventando una figura geopolitica centrale. Lascia un'azienda tra le più valiose al mondo priva di una guida sicura e consolidata. Le unità di elaborazione grafica di Nvidia, processori potenti composti da miliardi di transistor, restano il cuore pulsante della prossima rivoluzione industriale, ma la loro gestione è ora sotto stretta osservazione.

Posizioni e Reazioni ai Danni Reputazionali

La reazione pubblica ha avuto due fronti distinti e contrastanti. Nel corso di una lettera rivolta al personale, diffusa domenica, Jensen Huang ha ammesso pubblicamente di aver tradito la moglie. Ha chiesto scusa per aver violato la fiducia della sua famiglia e dei dipendenti, riconoscendo il danno morale causato dalle sue azioni personali. Tuttavia, la dimensione del problema trascende la sfera privata per entrare in quella della sicurezza nazionale e dello spionaggio industriale. La donna con cui intratteneva la relazione principale è stata accusata dagli Stati Uniti di lavorare come spia per la Cina, trasformando una storia di cronaca rosa in un caso di sicurezza nazionale.

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Parallelamente, il caso ha conquistato i social network cinesi, dove le discussioni hanno raccolto miliardi di visualizzazioni negli ultimi giorni, come riferito da CNN. Molti utenti hanno espresso comprensione per il comportamento di Huang, mentre altri hanno manifestato solidarietà ad Alice Huang. Questo sostegno pubblico contrasta con l'atteggiamento ufficiale del governo cinese, che non ha commentato direttamente le accuse di spionaggio. La popolarità del miliardario in Cina, aumentata dalle sue visite virali, ha creato un paradosso mediatico unico, dove la figura tecnica è oggetto di dibattito politico e personale simultaneo.

Successione e Prospettive Future di Nvidia

Con il destino di Huang incerto, si sta delineando una possibile linea di successione interna. Nico Caprez, ex sciatore e attuale vicepresidente per lo sviluppo dell'infrastruttura globale per l'intelligenza artificiale, è considerato il candidato naturale alla guida della compagnia californiana. Caprez è il genero di Huang e ricopre ruoli chiave, essendo un fidato consigliere e un leader nelle iniziative AI di Nvidia. Sebbene i figli dell'amministratore delegato ricoprano posizioni aziendali, Caprez è in pole position per assumere il controllo qualora maturassero le condizioni legali e aziendali necessarie. La sua conoscenza profonda dell'infrastruttura lo rende una figura stabile in un momento di turbolenza.

La cronologia degli eventi evidenzia come la situazione sia peggiorata progressivamente dal 2023. Il dipartimento del commercio statunitense ha avviato indagini su Megaspeed e sul possibile dirottamento di chip, violando le norme sul controllo delle esportazioni. A maggio 2025, Jensen Huang è stato nuovamente fotografato con Alice Huang a Taiwan, mentre il 9 ottobre 2025 il New York Times ha riportato indagini federali sui suoi legami. Il 28 ottobre 2025, Huang ha elogiato il presidente Donald Trump a Washington DC, ma pochi giorni dopo, durante il vertice di Trump a Busan con Xi Jinping, i falchi anti-Cina hanno bloccato la vendita di chip Blackwell in Cina. Questa serie di eventi ha isolato ulteriormente Huang.

La situazione è maturata nella primavera 2026, quando il segretario di stato Marco Rubio ha supervisionato un documento riservato che avvertiva del rapporto personale tra Huang e Alice Huang. A quel punto, il dipartimento di giustizia aveva già assunto la guida delle indagini su Megaspeed e sui legami politici ed economici. Il futuro di Nvidia dipende ora dalla capacità del consiglio di navigare questa tempesta perfetta tra scandali personali, accuse di spionaggio e pressioni geopolitiche. La stabilità del settore dei semiconduttori globali potrebbe essere influenzata dalle scelte che emergeranno dalle riunioni urgenti del consiglio di amministrazione nei prossimi giorni.