Nvidia, il caso Alice Huang e Megaspeed scuote il mercato dell'IA

Il caso Alice Huang e Megaspeed mette sotto pressione Nvidia, mentre Anthropic si prepara al debutto sul Nasdaq tra poco meno di due settimane.

Nel mondo finanziario la frase più ripetuta sull'intelligenza artificiale è "una scommessa rischiosa". Ma negli ultimi anni è stata anche la scommessa che ha generato profitti record e investimenti da centinaia di miliardi di dollari. Ora il settore è scosso da una vicenda che coinvolge Nvidia, il gruppo leader nei chip per l'IA. Il suo amministratore delegato Huang ha ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, una società di Singapore che è cliente del gruppo.

Secondo l'intelligence americana, Alice Huang lavorerebbe per il governo cinese. La notizia arriva mentre Anthropic si prepara a quotarsi sul Nasdaq tra poco meno di due settimane, e il caso rischia di pesare sul clima di fiducia verso l'intero comparto dell'IA.

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Il caso Alice Huang e il vantaggio sui chip Nvidia

Il caso mette in discussione il modello su cui Wall Street ha costruito le sue aspettative. I laboratori americani avrebbero sviluppato modelli più potenti di quelli cinesi perché sono gli unici ad avere accesso ai chip più avanzati di Nvidia.

Megaspeed è sospettata di aver fatto arrivare quei processori in Cina, aggirando i divieti imposti dal Dipartimento del Commercio. Sia Nvidia sia Megaspeed respingono queste accuse. Se il vantaggio tecnologico americano non fosse più garantito, gli investitori che già dubitavano dei ritorni dell'IA avrebbero un motivo in più per preoccuparsi.

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Le posizioni di Trump, Megaspeed e Nvidia

Donald Trump, che secondo le ricostruzioni è molto vicino a Huang, era stato informato dei sospetti su Alice Huang ma non sarebbe intervenuto. Lunedì il presidente ha lasciato intendere di averlo saputo solo di recente. Ha poi riferito che Huang gli ha assicurato di non sapere che la donna fosse una spia.

Sul fronte dell'indagine, il Dipartimento del Commercio seguiva Megaspeed dalla fine del 2024. Secondo la stampa americana, nell'agosto 2025 Nvidia aveva contattato gli investigatori per chiedere informazioni. L'inchiesta si è poi fermata, e quest'anno il fascicolo è passato al Dipartimento di Giustizia. Intanto tre presidenti di commissione della Camera hanno chiesto a Huang di riferire a porte chiuse.

Huang, nato a Taiwan e cittadino americano da decenni, ha più volte fatto pressione su Trump perché autorizzasse l'esportazione in Cina dei chip più avanzati di Nvidia. Il mercato della seconda economia del mondo è considerato quello che può far crescere il gruppo più di qualsiasi altro. Il patrimonio personale di Huang è stimato in circa 150 miliardi di dollari.

Class action contro Nvidia e prossime tappe per Anthropic

Un azionista ha presentato a San Jose, in California, una richiesta di class action contro Nvidia e il suo amministratore delegato. Gli accusati, secondo la causa, avrebbero fatto dichiarazioni false e fuorvianti sulla relazione con Alice Huang, facendo perdere miliardi di dollari agli investitori. La richiesta è stata depositata lunedì.

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Sul fronte della quotazione, Anthropic sarà il primo laboratorio di frontiera a quotarsi in Borsa. Molti operatori sostengono che l'Ipo debba andare bene, perché rappresenta il modo in cui il settore dimostra di valere quanto promette. SpaceX, che pure ha incorporato xAI, ha raccolto denaro soprattutto per Starlink e per il programma spaziale.

Superata la quotazione di Anthropic, gli analisti torneranno a valutare quanto sia solido il sistema costruito da Nvidia. Il gruppo è stata la prima azienda a superare i 5.000 miliardi di dollari di valore di mercato grazie ai chip per l'IA, ma negli anni ha finanziato altre società del settore che poi acquistano i suoi processori.