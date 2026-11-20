La SEC indaga sulle pratiche contabili di Nvidia dopo lo scandalo Jensen Huang. Le azioni crollano del 13% mentre aumentano le pressioni su Alibaba e mercato.

L'Ufficio dei mercati e degli scambi degli Stati Uniti ha avviato un'indagine formale sulle pratiche contabili di Nvidia, segnando un nuovo e significativo capitolo nelle complessità legali che stanno attraversando il gigante dei semiconduttori. Questa rivelazione, riportata per la prima volta da Reuters il 20 novembre, amplia drasticamente le preoccupazioni degli investitori che hanno già reagito con forte negatività allo scandalo che ha coinvolto l'ex amministratore delegato Jensen Huang.

Indagine contabile SEC e crollo azioni Nvidia

Le azioni Nvidia hanno registrato un calo netto dell'undici percento durante le trattative di venerdì, following una precedente diminuzione di oltre sei percento prima che i dettagli dell'indagine divenissero pubblici. I dati del London Stock Exchange Group confermano che la pressione venditrice si è intensificata immediatamente dopo che la commissione di vigilanza ha iniziato a scrutinare la segnalazione finanziaria dell'azienda. Un portavoce della SEC ha rifiutato di commentare la questione, così come hanno fatto i portavoce di Nvidia che non hanno fornito risposte immediate alle richieste di chiarimento.

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Ruolo Megaspeed e controversie Jensen Huang

L'attenzione della commissione è strettamente collegata alle vicende che hanno visto coinvolti l'ex ceo Jensen Huang e la sua relazione con Alice Huang, figura storica legata all'azienda. Alice Huang ha guidato Megaspeed, un cliente di lunga data di Nvidia con sede a Singapore, che è stata oggetto di un'indagine da parte del Dipartimento di Giustizia e del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sin dal 2024. Le autorità americane sospettano che l'azienda abbia violato i controlli all'esportazione inviando chip AI avanzati in Cina, una nazione che ha categoricamente negato le accuse di spionaggio.

Cambiamenti contabili e finanziamenti circolari

Un elemento centrale dell'indagine riguarda i recenti cambiamenti apportati da Nvidia nella reportistica geografica dei ricavi, avvenuti lo scorso anno. L'azienda ha modificato il criterio di attribuzione dei ricavi, passando dagli indirizzi di fatturazione alle sedi legali dei clienti, una mossa che ha comportato la rimozione di Singapore dalle sue classificazioni geografiche. Questo cambiamento è avvenuto mentre le vendite a Singapore erano esplose, raggiungendo quasi la metà dei ricavi globali totali dell'azienda.

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Oltre alle questioni geografiche, gli analisti e gli investitori esprimono crescente preoccupazione per i complessi accordi di finanziamento circolare. Questi meccanismi finanziari, spesso utilizzati per aiutare i clienti a finanziare l'acquisto di chip e la costruzione di data center costosi, potrebbero nascondere la vera esposizione finanziaria dell'azienda e rendere più difficile per gli investitori valutare la qualità effettiva dei ricavi. L'investigatore capo della SEC, David Woodcock, ha recentemente dichiarato che l'agenzia sta esaminando attentamente le divulgazioni corporate delle aziende di intelligenza artificiale per garantire che gli investitori abbiano un quadro completo dei potenziali rischi.

Impatto mercati futuri Colette Kress strategia

Nell'ultimo trimestre, Nvidia ha affrontato altre sfide legali significative, tra cui l'esame da parte del Dipartimento di Giustizia dell'accordo da 12,9 miliardi di dollari per l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face. Durante la recente conferenza sugli utili, Colette Kress, amministratore delegato interim e ex direttore finanziario, ha affermato che l'azienda sarebbe stata molto più selettiva nei nuovi accordi di finanziamento del settore AI. L'attuale direzione della SEC sotto l'amministrazione Trump ha sottolineato un ritorno alle pratiche tradizionali di enforcement sui casi di contabilità e frodi assicurative, il che potrebbe rendere questa specifica indagine particolarmente critica per il futuro finanziario e operativo di Nvidia nel mercato globale dei semiconduttori.