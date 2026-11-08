Nvidia indaga su Jensen Huang: spionaggio e ammissione di tradimento

Nvidia avvia indagine su Jensen Huang per possibile spionaggio cinese. Il CEO ammette la relazione extraconiugale, ma promette continuità nella guida dell'azienda.

La multinazionale statunitense dei semiconduttori Nvidia ha annunciato ufficialmente la domenica 8 novembre l'avvio di un'indagine indipendente sulla sua board per determinare se il fondatore e amministratore delegato Jensen Huang sia stato oggetto di un'operazione di intelligence straniera. Questa decisione segue le rivelazioni di un rapporto mediatico che ha evidenziato una relazione stretta tra il CEO e una femme d'affaires cinese coinvolta nel passaggio di informazioni a Pechino.

La società ha dichiarato che un comitato di direttori indipendenti, assistito da consulenti esterni indipendenti, supervisionerà l'inchiesta. Nvidia ha specificato che, al momento, non vi sono motivi per credere che la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o i segreti aziendali siano stati compromessi, ma l'indagine esaminerà tutte le informazioni disponibili per chiarire la situazione.

Also read Inchiesta Usa su spy cinese infiltrata nella vita di Jensen Huang di Nvidia

Indagine e Ruolo di Alice Huang

L'inchiesta nasce dopo la pubblicazione di un articolo del New York Times dello scorso mese, che riportava di una relazione tra Jensen Huang e Alice Huang, una ex dirigente non correlata di Megaspeed, una società con sede a Singapore. Le autorità statunitensi hanno precedentemente esaminato Megaspeed, un acquirente di chip AI da Nvidia, sospettando che questa entità aiutasse Pechino ad accedere a chip per l'intelligenza artificiale avanzati banditi dall'esportazione verso la Cina.

Jensen Huang ha indirizzato un messaggio ai dipendenti in cui ammetteva di essere stato infedele alla moglie e assumeva "piena responsabilità" per le sue azioni. Ha sottolineato di essere profondamente rammaricato per aver ferito sua moglie e i loro figli, affermando che non esistono scuse per quanto accaduto e che il suo impegno verso Nvidia rimane assoluto.

Advertisement

Reazioni e Posizioni Istituzionali

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la domenica 8 novembre di non aver parlato con Huang sulle accuse, definendolo una brava persona che ha svolto un lavoro incredibile, ma ha aggiunto di sperare che tutto vada bene e che Huang potrebbe avere una spiegazione valida per la sua condotta. Trump era stato informato delle conclusioni dell'intelligence circa un anno fa ma scelse di non agire immediatamente sulla base delle informazioni ricevute.

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio si è rifiutato di commentare la situazione quando interpellato dai giornalisti la sera stessa. Jensen Huang ha ribadito pubblicamente il suo impegno a proteggere Nvidia e a sostenere la sicurezza nazionale dell'America, assicurando alla sua squadra e agli azionisti che lavorerà per riguadagnare la fiducia perduta.

Impatto sul Mercato Azionario

Questi sviluppi stanno esercitando una forte pressione sulle azioni della società di chip, che ha già registrato un calo significativo a causa delle preoccupazioni sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Nvidia, un'azienda dal valore di mercato di 4,5 trilioni di dollari, ha perso tutti i guadagni di quest'anno a causa di un più ampio crollo del settore tecnologico, innescato dai timori sul ritmo della spesa in AI.

Secondo Dan Ives, socio e direttore senior managing director di Yorkville Ives & Co., c'è chiaramente un rischio che Jensen possa essere rimosso dalla carica di CEO a seconda dei risultati dell'indagine della board. Ives ha definito la situazione un "momento di macchia nera" che stimolerà diverse inchieste del Congresso e aumenterà l'esame sulla vendita di chip alla Cina, aggiungendo incertezza alla strategia globale dell'azienda.

Advertisement

Jensen Huang, che guida Nvidia da oltre tre decenni, è stato centrale nella sua ascesa a fornitore dominante di chip per l'intelligenza artificiale. Nonostante le critiche e l'indagine in corso, Nvidia ha affermato che il CEO è impegnato a continuare a guidare l'azienda senza interruzioni, mostrando fiducia nella leadership attuale mentre procedono le verifiche indipendenti sulla sicurezza delle informazioni sensibili.