Nvidia: Jensen Huang rivede addio CEO dopo pressione azionisti

Jensen Huang valuta ritorno come amministratore delegato di Nvidia dopo il boicottaggio di dipendenti e investitori. Il Tesoro Usa esige cambi radicali.

Jensen Huang sta seriamente valutando la possibilità di riassumere le funzioni di amministratore delegato di Nvidia. Questa revisione strategica arriva a pochi giorni dalla sua rinuncia alla carica, motivata inizialmente dallo scandalo legato alla sua relazione con Alice Huang. Il quotidiano finanziario Financial Times riferisce che il clima interno all'azienda è mutato drasticamente grazie al forte sostegno ricevuto da diverse parti stakeholder.

Pressione azionisti e dipendenti spingono al rientro

Il principale motore di questa inversione di rotta sarebbe un'ondata di solidarietà inaspettata proveniente dal cuore dell'ecosistema Nvidia. Numerosi dipendenti e azionisti hanno espresso pubblicamente la richiesta del suo ritorno in carica, dimostrando fiducia nella leadership attuale. Questa pressione collettiva ha indotto l'imprenditore cinese-americano a riconsiderare la decisione di dimissioni, considerata fino a poco fa definitiva.

Also read Nvidia, settimana da incubo. Huang “costa” 600 miliardi

La situazione crea un paradosso gestionale in cui la stabilità operativa viene messa a confronto con le pressioni esterne delle autorità governative. Mentre la base interna chiede continuità, le istituzioni statunitensi stanno mantenendo una linea dura che sembra escludere un ritorno immediato e senza condizioni. La tensione tra la volontà dei dipendenti e le richieste del governo definisce il quadro attuale della crisi.

Richieste drastiche dal Tesoro e inchieste in corso

A complicare ulteriormente lo scenario, il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha imposto una condizione ferrea per qualsiasi soluzione. Bessent ha chiesto esplicitamente un drastico cambio ai vertici del gruppo, opponendosi a un semplice ritorno di Huang senza ristrutturazione profonda. Questa presa di posizione rende ogni tentativo di riappacificazione interna estremamente difficile da concretizzare nei tempi brevi.

Advertisement

Parallelamente alla pressione politica, sono in corso due parallele linee investigative che cercano di definire le responsabilità legali dell'azienda. Sia un'inchiesta interna condotta da Nvidia sia un'indagine penale del dipartimento di Giustizia statunitense stanno lavorando per chiarire i fatti. L'obiettivo è verificare se l'azienda abbia violato le normative sul commercio internazionale durante la vendita dei propri prodotti.

Il nodo dei chip e il ruolo di Megaspeed a Singapore

L'oggetto centrale delle indagini riguarda il destino dei chip per l'intelligenza artificiale più avanzati prodotti da Nvidia. Le autorità stanno cercando di appurare se tali componenti, venduti ufficialmente a Singapore, siano stati successivamente dirottati verso la Cina. Questa presunta deviazione rappresenta la violazione potenziale più grave, poiché riguarda le restrizioni all'export imposte dagli Stati Uniti.

A centro di questa rete complessa vi è Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, una società di Singapore. Questa entità è stata identificata come l'acquirente diretto dei chip da Nvidia. Le indagini mirano a stabilire il collegamento effettivo tra le vendite registrate a Singapore e le finzioni finali in territorio cinese, cercando prove concrete di manovre deliberate.

Prospettive future e impatti sul mercato tecnologico

Le prossime settimane determineranno il destino della leadership di Nvidia e la sua conformità alle normative globali. La convergenza tra la solidarietà interna e l'intransigenza esterna crea un'incertezza significativa per il mercato. Gli investitori osservano con attenzione come si evolverà il rapporto tra Huang e le agenzie governative americane.

Advertisement

Eventuali decisioni errate potrebbero avere conseguenze significative sulla reputazione aziendale e sulla catena di approvvigionamento globale. La capacità di Nvidia di navigare questa tempesta definirà il suo posizionamento nel settore dell'intelligenza artificiale. Il mondo tecnologico attende di vedere se la pressione degli azionisti basterà a bilanciare le richieste del Dipartimento del Tesoro.