Nvidia: Jensen Huang si dimette per scandalo relazioni e spionaggio

Jensen Huang lascia Nvidia dopo la scoperta di relazioni extraconiugali con dipendenti e una presunta spia cinese. Le azioni scendono, ma gli analisti mantengono una visione ottimistica sul futuro dell'azienda nel settore AI.

Jensen Huang, 63 anni, americano di origini taiwanesi, ha lasciato il ruolo di Ceo di Nvidia dopo una vicenda che ha scosso le fondamenta dell'azienda. La decisione arriva dopo la rivelazione di due relazioni extraconiugali con donne legate alla società, una delle quali era una presunta spia cinese. Huang ha ricoperto il ruolo di leader nell'azienda che controlla il 90 per cento del mercato globale di chip avanzati per l'intelligenza artificiale.

Dettagli sulla condotta e riunioni del consiglio

La svolta epocale è arrivata grazie a una politica interna che vieta rigorosamente le relazioni personali fra i dipendenti. Reuters ha rivelato che ci sarebbe una seconda dipendente di Nvidia con cui Huang avrebbe avuto una relazione. La prima è Alice Huang, dirigente di Megaspeed, cliente di Nvidia. La seconda è Kimberly Powell, dirigente della compagnia stessa. Il Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri si è riunito mercoledì sera. All'alba è giunta la notizia delle dimissioni, mentre la nota del Board non fa cenno alle vicende e ringrazia Huang per i livelli stratosferici.

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Posizioni dei stakeholder e ruoli

Gli stakeholder stanno reagendo rapidamente al cambiamento di leadership. Colette Kress, attuale Cfo, gestirà temporaneamente l'azienda in attesa di un nuovo amministratore delegato. Le voci di un insediamento di Nico Caprez, 35enne genero di Huang e già vicepresidente per le infrastrutture legate all'AI, non trovano conferme al momento. Donald Trump, in partenza fra pochi giorni per l'Apec a Shenzhen, Cina, ha fornito la sua proposta: "Prendete Tim Cook al posto di Huang, una leggenda al posto di una leggenda". Cook ha lasciato in settembre il ruolo di Ceo di Apple.

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Impatto sui mercati e prospettive future

Wall Street ha reagito brutalmente all'uscita di scena dell'uomo che ha contribuito a incardinare il nome della società nello sviluppo dell'AI. Ieri le azioni di Nvidia hanno registrato perdite per oltre il 5% sotto i 165 dollari per azione. Le prospettive del titolo restano solide grazie agli aggiustamenti in ribasso da parte degli analisti finanziari sul valore del titolo in prospettiva. Bnp continua a quotarlo attorno a 345 dollari. Dan Ives della Yorkville Ives ha invitato il mercato a comprare, affermando che Nvidia è due-tre anni avanti a tutti.